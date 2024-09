IEG Asia premiata come migliore PMI italiana a Singapore

ICCS Business Awards ‘24, IEG Asia è la Migliore PMI italiana a Singapore

IEG Asia, società controllata da Italian Exhibition Group (IEG), è stata riconosciuta nell'ambito degli ICCS Business Awards ‘24 come ‘Migliore PMI italiana a Singapore’ dala Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS). La prestigiosa iniziativa evidenzia il ruolo delle imprese nel promuovere le relazioni internazionali e la collaborazione economica tra l’Italia e la Città del Leone.

La giuria ha premiato IEG Asia per i suoi investimenti nel settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) di Singapore, in particolare attraverso Sigep Asia e SIJE, e per l’impegno nel plasmare il panorama di business della Città del Leone e promuovere la collaborazione con l’Italia. A ricevere il premio alla presenza dell’ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, del direttore dell’Italian Trade Agency (ICE) a Singapore, Giorgio Calveri, dei leader e rappresentanti delle comunità imprenditoriali italiane e singaporiane, sono stati Ilaria Cicero, CEO di IEG Asia e Francesco Santa, international business development director di IEG. Presente Carlo Costa, CCO di IEG.

“Ringrazio ICCS e coloro che hanno sostenuto IEG Asia in questo percorso di crescita in una città in cui sempre più aziende italiane approdano e che rappresenta il più importante hub economico di tutta l’area ASEAN”, ha dichiarato Ilaria Cicero. “In poco più di un anno, IEG Asia ha acquisito manifestazioni nei settori F&B, Ho.re.Ca. e Gioielleria da un organizzatore locale e da uno internazionale, anche con il supporto e la consulenza di Algebra Pte. Ltd. di Singapore. Numerose le sfide affrontate, altre ci attendono: continueremo con tenacia e professionalità a espandere il nostro business a Singapore e nei Paesi ASEAN”.

"Questo premio ci onora. Ed una conferma del nostro impegno nel portare l'eccellenza italiana nel mondo, in particolare a Singapore, la prima destinazione delle esportazioni del nostro Paese nel Sud-Est asiatico che nel 2023 hanno superato i 2,8 miliardi di euro (+16,9%)”, ha aggiunto Francesco Santa. “È il risultato del lavoro e della passione del nostro team, e della fiducia e supporto dei nostri partner e clienti”.

"Secondo le stime del Ministero del Commercio e dell'Industria, l'economia di Singapore è cresciuta del 2,7% nel Q1 del 2024: più velocemente di quanto fatto nel Q4 del 2023. Anche alla luce di questi numeri", ha sottolineato Carlo Costa, "questo riconoscimento è importante, oltre a dimostrare che lo ‘spirito IEG’, che ci motiva ad affrontare il mercato con curiosità, professionalità, gioco di squadra e attenzione ai dettagli, è vincente anche lontano dal nostro headquarter, sempre fortemente connesso a tutte le sedi del Gruppo".

Italian Exhibition Group è inoltre per il secondo anno consecutivo l’unico italiano tra i primi 27 player fieristici nel mondo inseriti nella prestigiosa classifica di Stax, realtà di consulenza strategica globale, basata sul fatturato prodotto esclusivamente da fiere dirette degli organizzatori. Rilevante anche il fatto che quattro delle prime 27 posizioni della classifica sono occupate da partner industriali o commerciali di IEG che proietta le industry leader del Gruppo in aree geografiche strategiche come Medio Oriente e Americhe. Informa è infatti collocato da Stax al primo posto ed è partner di IEG con JGT in Dubai dedicata alla filiera dell’oro e del gioiello. Così come partner di IEG sono Koelnmesse (per Sigep China), mentre Deutsche Messe è partner di IEG in Messico e Canada. Presente in classifica anche Nürnberg Messe, che nel quartiere fieristico vicentino di IEG organizza Focus on PCB.