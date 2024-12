Iliad, celebrata la partnership con Lega Serie A: un Meet&Greet insieme a Christian Vieri

Iliad: nel flagship store a Milano, un esclusivo Meet & Greet con Bobo Vieri per celebrare l'innovazione tecnologica nel calcio

Il flagship store di iliad in Via Torino 55, a Milano, ha ospitato ieri un incontro particolare, dedicato agli appassionati di calcio e tecnologia. Come parte della sua collaborazione con Lega Serie A, iliad ha organizzato un esclusivo Meet & Greet con Christian Vieri, Ambassador della Serie A, per celebrare i valori di trasparenza e innovazione che uniscono il brand e il mondo dello sport.

Durante l’evento, i visitatori hanno potuto incontrare Bobo Vieri e partecipare a una speciale puntata podcast registrata dal vivo. Con la conduzione di Fernando Siani, giornalista e volto di Cronache di spogliatoio, l’intervista ha ripercorso i momenti più iconici della carriera di Vieri attraverso immagini e aneddoti, legandoli al tema della trasparenza nello sport e nella vita.

Questo evento è parte del più ampio impegno di iliad come nuovo Innovation & Technology Partner della Lega Serie A. L’accordo, ufficializzato presso il centro tecnologico VAR di Lissone, segna un ulteriore passo avanti per l’operatore nel mondo dello sport. Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia, ha dichiarato: "Sostenere Lega Serie A come Innovation & Technology Partner significa contribuire all’evoluzione verso un calcio sempre più trasparente e all’avanguardia, valori che condividiamo profondamente e che ci guidano ogni giorno".

Fin dal suo arrivo in Italia nel 2018, iliad si è distinta per un approccio fondato su chiarezza e trasparenza, valori che ora trova riflessi nel mondo del calcio attraverso tecnologie come il VAR (Video Assistant Referee) e la Goal Line Technology (GLT).

La Serie A, sempre più all’avanguardia, è un terreno fertile per l’innovazione. Oltre al VAR, il campionato italiano ha introdotto il SAOT (fuorigioco semiautomatico), uno strumento di tracciamento avanzato che permette decisioni rapide e precise sulle azioni di gioco. Iliad, con la sua esperienza nell’innovazione tecnologica, supporta attivamente queste soluzioni, rendendo il calcio più equo e trasparente per tifosi e giocatori.

Il centro tecnologico della Lega Serie A di Lissone, ribattezzato iliad International Broadcast Centre, è il cuore pulsante di queste tecnologie. Gestisce segnali da 18 stadi della Serie A e distribuisce contenuti video, audio e dati per competizioni come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Europa, America, Asia e Medio Oriente. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha commentato: "Per favorire l’evoluzione del calcio e supportare gli arbitri con strumenti avanzati, dobbiamo continuare a investire in innovazione. Iliad è il partner ideale per sviluppare il potenziale del nostro centro tecnologico".

La passione per il calcio non si ferma qui: iliad ha lanciato il concorso "Vinci il calcio con iliad", un’iniziativa che, dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025, darà agli utenti mobile, fibra e business la possibilità di vincere biglietti per assistere alle partite della propria squadra del cuore e alla Supercoppa Italiana. Questo concorso riflette l’impegno di iliad a connettere le persone non solo attraverso la tecnologia, ma anche con esperienze uniche legate alle loro passioni.

La partnership tra iliad e Lega Serie A rappresenta una perfetta sinergia di valori: trasparenza, innovazione e connessione. Come ha dichiarato Benedetto Levi: "Il calcio è un linguaggio universale che connette le persone. Con i nostri servizi, vogliamo essere vicini a tutti gli appassionati della Serie A, restando fedeli ai nostri valori di chiarezza e trasparenza".

Con questa collaborazione, iliad porta avanti il suo impegno verso l’eccellenza tecnologica e il coinvolgimento delle persone, consolidandosi come un attore chiave non solo nelle telecomunicazioni, ma anche nel mondo dello sport.

L’intervista di Affaritaliani a Giorgio Carafa Cohen, chief brand & revenues officer di iliad

A margine dell'evento Giorgio Carafa Cohen ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani: “Da questa stagione, iliad è Innovation & Technology Partner della Lega Serie A, una partnership di cui siamo estremamente orgogliosi. Con la Lega Serie A condividiamo molti valori, tra cui quello fondamentale della trasparenza. Siamo partner tecnologici di strumenti come il VAR e la Goal Line Technology, che hanno come obiettivo portare maggiore trasparenza nel mondo del calcio”.

Carafa Cohen ha affermato che la trasparenza è uno dei pilastri del brand iliad, che ha rivoluzionato il mercato della telefonia italiana grazie alla sua chiarezza e semplicità. Questo approccio rappresenta profondamente l’azienda e lo si può ritrovare anche nel mondo del calcio in cui iliad sta portando avanti numerose iniziative nell'ambito di questa partnership.

“Abbiamo recentemente raccontato cosa avviene a Lissone, nell'iliad International Broadcast Center”, ha proseguito Carafa Cohen, “mostrando come funziona la regia della Serie A e il cuore tecnologico che gestisce il VAR. Oggi, qui all'iliad Store di Via Torino, abbiamo avuto il piacere di ospitare una leggenda e Ambasciatore della Lega Serie A, Christian Vieri. È stato un momento di grande confronto, durante il quale abbiamo parlato di trasparenza, di calcio e della nostra visione condivisa”.

Carafa Cohen ha descritto Bobo Vieri come un personaggio straordinario, non solo per la sua carriera calcistica, ma anche per la sua autenticità e sincerità. “È una persona trasparente e vera, valori in cui ci riconosciamo pienamente. Nel corso dell'evento, ci ha raccontato episodi della sua carriera, ma anche aspetti del suo lato umano. È stato bello poter condividere questi momenti, chiacchierando su temi come tecnologia, trasparenza e calcio, che sono centrali sia per noi che per il mondo dello sport”, ha concluso Carafa Cohen.