illycaffè, annunciato il supporto alle Stelle Verdi della Guida MICHELIN

illycaffè sostiene l’iniziativa della Guida MICHELIN che premia i ristoranti impegnati in una gastronomia più sostenibile in Europa e negli Stati Uniti

illycaffè e Michelin hanno annunciato una collaborazione che vedrà illy supportare le Stelle Verdi di Guida MICHELIN in Europa e negli Stati Uniti. La Stella Verde MICHELIN è il riconoscimento assegnato ai ristoranti che si impegnano nella sostenibilità attraverso la riduzione degli sprechi alimentari, la valorizzazione della biodiversità e la scelta di fonti di energia rinnovabili. Evidenziando le azioni virtuose e stabilendo dei veri e propri modelli di comportamento, la Guida MICHELIN ambisce a fornire agli chef e agli altri operatori del settore un contesto in cui far aumentare la consapevolezza della problematica della sostenibilità fra il pubblico, le imprese e nell’intera industria gastronomica.

“I ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde della Guida MICHELIN fanno parte di un ambizioso network di opinion leader impegnati nella scena gastronomica mondiale” ha dichiarato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale di Guida MICHELIN. “Leader di pensiero che contribuiscono sia ad aumentare la consapevolezza sulle sfide della cucina del futuro, sia ad ispirare i propri colleghi all’interno dell’industria gastronomica. Siamo lieti di associarci per la prima volta ad illycaffè, un’azienda particolarmente impegnata nella sostenibilità, con cui condividiamo forti valori. Speriamo che le nostre Stelle Verdi continuino a mobilitare sempre più imprese in futuro così da incoraggiare collettivamente il settore gastronomico ad avere più sensibilità per lo sviluppo sostenibile”.

“Siamo estremamente onorati di poter annunciare il nostro supporto alle Stelle Verdi della Guida MICHELIN in Europa e negli Stati Uniti, un riconoscimento che premia i ristoranti che sono l’avanguardia di un approccio più sostenibile alla gastronomia” ha affermato Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè. “Una straordinaria opportunità per continuare a promuovere la cultura del nostro caffè nel mondo dell’alta ristorazione: molti dei nostri ambassador hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento e speriamo di continuare a sviluppare con i migliori chef internazionali, un percorso di qualità sostenibile sempre più virtuoso. La qualità sostenibile è parte del DNA di illycaffè, che da oltre 85 anni persegue un modello di business sostenibile, con l’obiettivo di creare un futuro migliore insieme ai suoi partner e consumatori”.