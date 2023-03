Imperial Brands Italia: arte generativa per il lancio di Pulze 2.0

Feel the Pulze, Imperial Brands Italia presenta il nuovo dispositivo Pulze 2.0 attraverso una performance di arte generativa

Si è tenuto ieri, presso l’Areapergolesi di Milano, l’evento di lancio dell’innovativo dispositivo di heated tobacco Pulze 2.0. La serata è stata organizzata da Imperial Tobacco Italia, che nell’occasione ha annunciato il cambio di nome in Imperial Brands Italia: un passo che conferma a pieno il processo di evoluzione dell’azienda, che dalla produzione di tabacco e di prodotti derivanti da esso, diventa una multi-category, abbracciando più settori attraverso l'introduzione di prodotti di nuova generazione, senza combustione e destinati ai fumatori adulti.

Pulze 2.0 scalda il tabacco senza bruciarlo ed è l’evoluzione più performante del primo dispositivo Pulze, presentato a settembre dello scorso anno nel corso della Milano Fashion Week. Gli ospiti di ieri hanno potuto essere i protagonisti di una performance di arte e di musica collettiva, frutto del connubio tra creatività, tecnologia e innovazione, poiché l’evento, Feel the Pulze, era all’insegna dell’arte generativa.

Il design di Pulze 2.0 è più leggero e durevole nel tempo, risponde ai trend del momento e permette di portare con sé il dispositivo in ogni momento della propria quotidianità.

Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia, ha commentato: “A pochi mesi dal lancio di PULZE, siamo entusiasti di presentare PULZE 2.0, frutto dell’innovazione a cui Imperial Brands tende costantemente. La nuova identità aziendale riflette un importante passo in avanti nella strategia di crescita in Italia, uno dei mercati più importanti in Europa per la categoria dei prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto. PULZE 2.0 è ancora più performante, pratico, leggero e maneggevole: puntiamo a rafforzare la nostra presenza nel mercato e ad anticipare le esigenze dei consumatori adulti. La rivoluzione di PULZE continua a vivere nella volontà di parlare a tutti i consumatori adulti che desiderano più opzioni tra cui scegliere, con un’esperienza di consumo soddisfacente e un’azienda produttrice affidabile e orientata al miglioramento continuo”.

La realizzazione della serata di ieri, ideata e curata dall’agenzia Ogilvy Italia che ha definito il concept creativo, le attività di PR e Digital PR, coadiuvata dal supporto di Hoopygang, è stata possibile grazie alla collaborazione tra Imperial Brands Italia e WOA, hub creativo con l’obiettivo di portare in ogni progetto sperimentazione. Areapergolesi si è, così, potuta trasformare in una location totalmente immersiva, dove gli invitati hanno direzionato e contribuito alla realizzazione di giochi artistici, fatti di forme e colori sulle pareti responsive, interagendo con speciali sensori e proiettando la propria sagoma.

Lo spettacolo ha espresso uno dei concept che più stanno a cuore al brand: porre al centro gli utenti. I partecipanti hanno, inoltre, potuto contribuire alla realizzazione del palinsesto musicale modificando, attraverso l’interazione tra i propri movimenti e la tecnologia della location, la traccia musicale durante tutto l’arco della serata.

Pulze 2.0 completa il portafoglio di prodotti di nuova generazione di Imperial Brands ed è in vendita nelle migliori tabaccherie italiane in tre nuovi colori esclusivi: Deep Teal, Rich Copper e Midnight Mocha. Il nuovo dispositivo vuole migliorare l’esperienza di consumo e rispondere alle esigenze dei consumatori di tabacco scaldato e dei fumatori adulti grazie ad una tecnologia di riscaldamento Inside-Out potenziata, in cui lo stick viene scaldato dall’interno attraverso un elemento in ceramica che garantisce tempi di avvio più veloci. Inoltre, Pulze 2.0 è un dispositivo all-in-one: non necessita di custodie per la ricarica ed è dotato di uno strumento integrato per la pulizia. Infine, per rispondere a tutte le esigenze, permette di scegliere tra due modalità di gusto: Intensa o Delicata.

L’intervista di affaritaliani.it ad Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia

Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia, ha raccontato così l’innovativo dispositivo di heated tobacco Pulze 2.0, presentato nel corso dell’evento di Milano: “Pulze 2.0 è una reale evoluzione rispetto al primo dispositivo presentato. Ha una capacità di batteria superiore, può riscaldare oltre 25 stick con una sola ricarica, è estremamente semplice ed intuitivo nell’utilizzo ed è un prodotto semplice sia da pulire che da trasportare”.

Pulze 2.0 viene proposto in più colorazioni: è disponibile in Deep Teal, Rich Copper e Midnight Mocha. Con lo sviluppo di questo prodotto, Pulze si propone di proseguire nel segno del cammino già intrapreso, imponendosi nel mercato grazie a nuova forza ed energia: “L’obiettivo di Pulze è di trasformare i fumatori adulti in utenti del nostro prodotto di tabacco riscaldato, a potenziale rischio ridotto”, ha commentato Frassinetti.

Feel the Pulze, nome dell’evento di lancio del nuovo prodotto Imperial Brands, è anche il nuovo claim. Un evento del tutto interattivo, espressione del cuore e dei valori dell'azienda e del device protagonista della serata. “I nostri ospiti hanno potuto creare il loro ambiente e la loro musica. Pulze ha queste stesse caratteristiche: è un prodotto che ti rende libero”, ha dichiarato Armando Frassinetti.

Da ieri, Imperial Tobacco Italia prende il nome di Imperial Brands Italia. Il cambio di pelle è un ulteriore passo nel processo di evoluzione dell’azienda, che da più di cento anni produce tabacco e derivati: “Oggi anche la compagine italiana si trasforma: Imperial Brands Italia, da produttore unico di tabacco diventa, infatti, un gestore di brands. Abbiamo un brand di sigarette elettroniche, prodotti nel settore tabacco riscaldato, gli sticks ID, e non dimentichiamo gli accessori come le cartine Rizla. Imperial Brands Italia è, a tutti gli effetti, una multi-category company”.