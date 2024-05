Imperial Brands Italia lancia iSENZIA: stick con nicotina e zero tabacco

Imperial Brands Italia presenta i nuovi stick a base di foglie di tè iSENZIA: l’ultima novità nel mondo dei prodotti di nuova generazione senza tabacco

Imperial Brands Italia arricchisce ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione e presenta iSENZIA, un'alternativa innovativa senza tabacco. I nuovi stick iSENZIA, sviluppati con tecnologia delle capsule nel filtro e realizzati con una miscela esclusiva a base di tè verde e Oolong, promettono un'esperienza unica per tutti i consumatori.

L'evento di lancio, ospitato ieri al Garage 21 di Milano, si è trasformato nella perfetta occasione per raccontare al meglio la novità e coinvolgere tutti i sensi gli ospiti, celebrando l'evoluzione di Imperial Brands verso il mondo dei prodotti di nuova generazione per i fumatori adulti. Con il nuovo concept "Feel The Flavours", ogni ospite è stato protagonista di un'esperienza sensoriale nuova e travolgente. L'evento è stato ideato e curato dall'agenzia Ogilvy Italia, che ha lavorato al concept creativo e alle attività di PR e Digital PR, con il supporto dell'agenzia esperienziale T3kne.

Per l’occasione, Sophie Hogg, General Manager Sud-Est Europa di Imperial Brands, si è presentata ai giornalisti italiani, dando una panoramica sulla nuova mission globale del Gruppo "Forging a path to a healthier future”: “Il nostro obiettivo e la nostra visione sono pienamente integrati nel nostro modo di operare e nella cultura che stiamo costruendo. La meta è chiara e ambiziosa: ricerchiamo di costruire un futuro più sano non solo per i nostri consumatori adulti ma anche per il pianeta che tutti condividiamo. Per questo da un lato stiamo investendo e lanciando un’ampia gamma di prodotti potenzialmente meno dannosi ma che sappiano comunque offrire momenti di relax e piacere ai fumatori adulti. Dall’altro ci siamo impegnati con i nostri stakeholders e lavoriamo senza sosta per essere leader globali in ambito ESG. Il nostro obiettivo principale è ascoltare con attenzione tutti i consumatori e cercare di lavorare apertamente con i nostri partner commerciali e le Istituzioni per gettare le basi di un futuro più sostenibile”.

Con iSENZIA, Imperial Brands Italia si conferma come un pioniere nel settore del tabacco, offrendo soluzioni innovative che rispondono alle esigenze dei consumatori adulti, mentre si impegna per un futuro più sano e sostenibile. Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia, ha evidenziato il forte interesse del gruppo nel mercato italiano, confermando l'impegno a soddisfare le esigenze dei consumatori moderni attraverso l'innovazione continua e lo sviluppo di prodotti di eccellenza.

“Ad un anno dal lancio di PULZE 2.0, lo svelamento di iSENZIA, i nostri stick con nicotina e zero tabacco, è frutto dell’innovazione a cui Imperial Brands tende costantemente e riflette un ulteriore importante passo in avanti nella strategia di crescita in Italia, uno dei mercati più importanti in Europa per la categoria dei prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto", ha dichiarato Frassinetti. "I nuovi stick iSENZIA sono realizzati con un’esclusiva miscela a base di tè Verde e Oolong, con tecnologia delle capsule nel filtro e disponibili in quattro gusti: puntiamo così a rafforzare la nostra presenza nel mercato e ad anticipare le esigenze dei consumatori adulti. La rivoluzione di PULZE continua a vivere nella volontà di parlare a tutti i nostri clienti che desiderano più opzioni tra cui scegliere, con un’offerta ancora più completa e di qualità e un’azienda produttrice affidabile e orientata al miglioramento continuo”.

L'intervista di affaritaliani.it a Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia

iSENZIA, il nome scelto per i nuovi stick senza tabacco, rispecchia il desiderio di coinvolgere il più possibile tutti i sensi del consumatore. Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia, ha descritto l‘ultima novità del marchio come “un prodotto estremamente innovativo. Parliamo infatti di un prodotto che sostituisce il tradizionale stick di tabacco, trasformandolo in uno stick contenente foglie di tè. Questa importante novità ci consente di aromatizzare al meglio i nuovi prodotti. Infatti, abbiamo lavorato alla definizione di quattro gusti differenti: menta, anguria, pesca e frutti di bosco”.

Novità e innovazione sono alla base della strategia di crescita di Imperial Brands Italia, che punta ad accompagnare i propri consumatori anno dopo anno. “Guardando al futuro”, ha raccontato Frassinetti, “sono convinto che dobbiamo essere sempre più pronti a seguire i nuovi trend. Solo qualche anno fa sembrava impossibile pensare agli aromi, o agli stessi prodotti non a base di tabacco. Credo che in futuro ci troveremo difronte alla presentazione di nuovi prodotti innovativi, con l’augurio anche di creare e produrre nuove fragranze e prodotti con un impatto sulla salute potenzialmente a rischio ridotto. Se vogliamo continuare a vendere un prodotto come il tabacco, dobbiamo fare in modo che abbia una percentuale di rischio significativamente ridotta rispetto al livello tradizionale”.