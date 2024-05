Intesa Sanpaolo presenta i Risultati del Primo Trimestre, utile netto a €2 mld

Intesa Sanpaolo annuncia i Risultati del Primo Trimestre 2024: utile netto pari a 2,3 miliardi di euro, in linea con l’obiettivo di oltre 8 miliardi

Intesa Sanpaolo ha presentato oggi, presso la Sala Guicciardi a Milano, i suoi risultati consolidati per il primo trimestre del 2024, confermando la sua posizione di forza nel settore bancario. I dati finanziari presentati sono stati notevolmente positivi, riflettendo una robusta performance su diversi fronti. In termini di utile netto, il Gruppo ha registrato un solido risultato di 2,3 miliardi di euro nel primo trimestre del 2024. Questo dato rappresenta un indicatore significativo della redditività sostenibile dell'azienda e dimostra la sua capacità di generare profitti in modo coerente nel tempo.

Un aspetto degno di nota è il ritorno per gli azionisti. Nel primo trimestre del 2024, Intesa Sanpaolo ha maturato dividendi per un totale di 1,6 miliardi di euro. Questo si aggiunge ai 2,8 miliardi di euro di dividendi maturati nel 2023, che saranno pagati ai suoi azionisti a maggio 2024. Inoltre, il Gruppo ha annunciato un buyback di azioni per un valore di 1,7 miliardi di euro, previsto per inizio giugno 2024. Un altro elemento cruciale da considerare è l'impatto delle attività ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) del Gruppo. Nel primo trimestre del 2024, le imposte generate hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro, registrando un aumento di 0,2 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento è stato principalmente trainato dalla crescita degli interessi netti.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "La solidità dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2024 conferma Intesa Sanpaolo quale leader europeo per redditività elevata e sostenibile, forza patrimoniale e basso profilo di rischio; con un ruolo unico a supporto dell’economia reale e sociale del nostro Paese. La consolidata leadership commerciale delle divisioni al servizio di famiglie e imprese, la significativa componente delWealth Management and Protection, l’offerta digitale tecnologicamente avanzata, la gestione delle attività internazionali improntata all’efficienza, la nostra condizione di Banca 'Zero NPL' e lo spiccato profilo ESG fanno di Intesa Sanpaolo un modello unico in Europa. Nel mese di maggio distribuiremo dividendi per 2,8 miliardi di euro come saldo dell’esercizio 2023. Confermiamo l'obiettivo di un utile netto 2024 superiore a 8 miliardi di euro".

"La robusta generazione di capitale ci rafforza ulteriormente: il CET 1 Ratio è superiore al 13,3% già considerando il buy back di 1,7 miliardi che lanceremo a inizio giugno. Le imposte dirette e indirette sostenute nel primo trimestre 2024 sono pari a 1,6 miliardi di euro e Il credito a medio e lungo termine erogato in Italia sfiora i 9 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo gode di una condizione unica per la crescita dei ricavi derivante dell’attività diWealth Management, Protection & Advisory, in particolare in una prospettiva di tassi di interessi in riduzione: oltre 1.300 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela, oltre 16.000 professionisti dedicati, un’offerta digitale all’avanguardia, le società assicurative e dell’Asset Management di proprietà. Abbiamo identificato 100 miliardi di attività finanziarie dei clienti per dare impulso alla crescita del risparmio gestito del nostro Gruppo. L’accorpamento in un presidio unitario delle attività di wealth management, annunciato di recente, ha l’obiettivo di accelerarne la crescita e favorire una maggiore integrazione delle fabbriche prodotto", ha aggiunto Carlo Messina.

Il Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha concluso: "Siamo fortemente impegnati nel contrasto al cambiamento climatico: dal 2021 al 31 marzo 2024 le nuove erogazioni a supporto della Green Economy e la transizione ecologica sono state di oltre 47 miliardi di euro, di queste circa 9,5 a supporto dell'economia circolare, i nostri approvvigionamenti da fonti rinnovabili ammontano al 90%. Tutto questo colloca Intesa Sanpaolo ai vertici del settore in Europa, con un ruolo di rilevanza unica nel nostro Paese, a beneficio della crescita economica e di una società più inclusiva. La qualità professionale delle nostre persone è elemento determinante per raggiungere risultati solidi e sostenibili a favore di tutti gli stakeholder: a loro va il nostro grazie".

Oltre alla sua performance finanziaria, Intesa Sanpaolo continua a svolgere un ruolo attivo nel supportare la comunità e l'economia italiana. Nel periodo dal 2022 al primo trimestre del 2024, il gruppo ha fornito oltre 38,3 milioni di interventi di assistenza sociale. Inoltre, ha stanziato 15,8 miliardi di euro per iniziative di credito sociale e rigenerazione urbana nello stesso periodo. Un dato notevole è il sostegno finanziario fornito alle famiglie e alle imprese italiane. Nel primo trimestre del 2024, Intesa Sanpaolo ha erogato circa 9 miliardi di euro in nuovo credito, contribuendo così a sostenere circa 700 aziende e a preservare 3.500 posti di lavoro solo in quel trimestre. Dal 2014, l'azienda ha salvaguardato 708.000 posti di lavoro attraverso le sue attività di credito e finanziamento.

Dal punto di vista della solidità finanziaria, Intesa Sanpaolo presenta una situazione confortante. Il suo Common Equity Tier 1 Ratio si attesta al 13,3%, superiore ai requisiti normativi e nonostante i dividendi maturati nel trimestre e il buyback programmato. Sul fronte delle prestazioni finanziarie, i risultati mostrano un'andamento positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato corrente lordo è aumentato del 16,9%, mentre il risultato della gestione operativa è cresciuto del 18,2%. I proventi operativi netti sono aumentati dell'11,1%, trainati principalmente dagli interessi netti (+20,8%) e dalle commissioni nette (+6,3%).

Va notato che nonostante questi successi, i costi operativi sono aumentati solo dell'1,3%, evidenziando l'efficienza gestionale del Gruppo. La qualità del credito rimane solida, con un'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti netti al 1,2%. Infine, il costo del rischio per il primo trimestre del 2024 è stato annualizzato a 22 centesimi di punto, confermando la resilienza del portafoglio creditizio dell'azienda. I risultati del primo trimestre del 2024 confermano la solida performance finanziaria e la resilienza di Intesa Sanpaolo. L'azienda si posiziona bene per affrontare le sfide future, continuando a svolgere un ruolo significativo nell'economia italiana e nell'ambito delle responsabilità sociali e ambientali.

L'intervista di affaritaliani.it a Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo

A margine della conferenza, Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Garantiamo 8 miliardi di euro, quindi i nostri azionisti possono contare su un dividendo pari al 70% di oltre 8 miliardi. Questi dividendi sono già certi e non necessitano ulteriori definizioni. In questo anno realizzeremo anche uno share buyback di 1,7 miliardi, quindi esiste già un buyback in essere che verrà pagato ai nostri azionisti. In aggiunta a questo, sarà possibile valutare alla fine dell’anno, dato che avremo capitale in eccesso, un ulteriore share buyback da poter garantire ai nostri investitori. Oggi, pagando il 70% di dividendi su 8 miliardi di euro, quindi oltre 6 miliardi di dividendi cash, non è che le banche siano dei contenitori di dividendi da dover dare agli azionisti".

"La gran parte della fonte deve essere gli utili, mentre lo share buyback si inserisce nell’ambito di capitale in eccesso non utilizzabile e su questo ne diamo già 1,7 miliardi. Siamo cresciuti tanto e nel breve termine, dunque, ci sono operatori che si posizionano sui titoli cercando di ottenere un beneficio, ma vedremo che nel corso della prossima settimana il titolo recupererà", ha concluso Messina.