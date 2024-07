Intesa Sanpaolo, presentati i risultati al 30 giugno: utile netto pari a €4,8 mld

Intesa Sanpaolo: annunciati i risultati al 30 giugno 2024, utile netto pari a 4,8 miliardi con previsione di superare gli 8,5 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo ha reso noti oggi i risultati della relazione consolidata al 30 giugno 2024, evidenziando performance eccezionali per il primo semestre dell’anno. Il Gruppo ha registrato un utile netto di 4,8 miliardi di euro, con previsioni di superare gli 8,5 miliardi di euro per l'intero anno, dimostrando una solida redditività e una robusta gestione economica e patrimoniale. Questi risultati non solo riflettono la forza della banca, ma anche il suo impegno costante verso la sostenibilità e il benessere sociale.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha commentato i risultati sottolineando il ruolo distintivo della banca a livello europeo e il suo impatto positivo sull’economia reale e sociale del Paese. "Intesa Sanpaolo continua a rappresentare un modello unico in Europa, grazie alla leadership delle sue Divisioni, alla significativa componente del Wealth Management Protection and Advisory e alla gestione internazionale efficiente. La nostra banca è un pilastro per il Paese, con un programma di coesione sociale da 1,5 miliardi di euro previsto fino al 2027, che si aggiunge al miliardo investito tra il 2018 e il 2021", ha dichiarato Messina.

Nel primo semestre 2024, Intesa Sanpaolo ha distribuito dividendi per 3,3 miliardi di euro e avviato un buyback di 1,7 miliardi di euro, confermando il ritorno di valore per gli azionisti. Le imposte generate ammontano a 3,1 miliardi di euro, in aumento di 0,5 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla crescita degli interessi netti e al risultato corrente lordo, aumentato di 1 miliardo di euro.

Il Gruppo ha confermato il suo forte impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale attraverso numerose iniziative. Tra il 2022 e il primo semestre 2024, sono stati effettuati oltre 41,8 milioni di interventi nel programma Cibo e Riparo, che ha incluso la distribuzione di 34,5 milioni di pasti, oltre 3,5 milioni di posti letto e circa 490.000 capi di abbigliamento. Dal 2022, sono stati concessi 17,2 miliardi di euro per iniziative di inclusione e rigenerazione urbana. Inoltre, Intesa Sanpaolo ha previsto un contributo di circa 1,5 miliardi di euro per il quinquennio 2023-2027 per rispondere ai bisogni sociali.

Sul fronte tecnologico, Intesa Sanpaolo ha continuato a investire in innovazione con una spesa IT di 3,2 miliardi di euro e l’assunzione di circa 2.100 specialisti IT. La nuova piattaforma Isytech e la banca digitale Isybank hanno acquisito oltre 100.000 nuovi clienti esterni e circa 350.000 clienti del Gruppo. Fideuram Direct, la piattaforma di Wealth Management digitale, ha raggiunto circa 74.000 clienti e gestito oltre 2,75 miliardi di euro di attività finanziarie. L’intelligenza artificiale, con un investimento previsto di circa 100 milioni di euro, vedrà l’introduzione di circa 150 App e 300 specialisti entro il 2025.

Intesa Sanpaolo si distingue anche per la leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory, con attività finanziarie dei clienti ammontanti a 128 miliardi di euro, in crescita di 23 miliardi rispetto all’anno precedente. La banca ha ottimizzato i ricavi da commissioni con la creazione di nuove divisioni e iniziative per accrescere la crescita del risparmio gestito. Nel contesto del deleveraging, il Gruppo ha ridotto lo stock di crediti deteriorati di 5,6 miliardi di euro e adottato strategie di protezione del rischio di credito. Le iniziative di razionalizzazione hanno portato alla chiusura di 839 filiali e alla riduzione di circa 500.000 metri quadrati di patrimonio immobiliare.

Intesa Sanpaolo ha anche mostrato un forte impegno verso l’inclusione finanziaria e la cultura, con 2,5 miliardi di euro concessi in credito sociale e rigenerazione urbana nel primo semestre 2024. Le Gallerie d’Italia hanno attratto oltre 385.000 visitatori nel primo semestre 2024, portando il totale a circa 1,6 milioni dal 2022. Nel campo della sostenibilità, Intesa Sanpaolo ha aderito alla NetZero Banking Alliance e pubblicato obiettivi intermedi al 2030. Le emissioni finanziate per settori ad alta emissione sono diminuite di oltre il 22% rispetto al 2022. La banca è inclusa nei Dow Jones Sustainability Indices e si posiziona come prima banca in Europa e seconda al mondo nel Global 100 Most Sustainable Corporations Index.

Questi risultati confermano la forza e la resilienza di Intesa Sanpaolo, che continua a guidare l’innovazione e a rafforzare il suo impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, offrendo un contributo significativo alla crescita economica e a una società più inclusiva.