Intesa Sanpaolo sostiene 'Spazi di Rinascita' per bambini in remissione oncologica

Intesa Sanpaolo e La Collina degli Elfi ODV insieme per dare supporto psicofisico a bambini in remissione oncologica con il progetto “Spazi di Rinascita”

Il progetto “Spazi di Rinascita”, promosso da La Collina degli Elfi ODV e sostenuto da Intesa Sanpaolo con il supporto di CESVI, punta a offrire a bambini, bambine e adolescenti in remissione da malattie oncologiche, insieme alle loro famiglie, spazi concreti e digitali per il recupero psicofisico. L'iniziativa rientra nel Programma Formula, attraverso cui la banca si impegna a supportare progetti legati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e all’accesso al lavoro per le persone in difficoltà.

Per sostenere il progetto, fino al 30 aprile è attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere i 100.000 euro. La banca contribuirà direttamente donando 2 euro per una selezione di prodotti acquistati online dai clienti e coinvolgendo diverse società del Gruppo nella compartecipazione alle donazioni.

La Collina degli Elfi, situata a Govone (CN), in un ex convento tra le province di Cuneo e Asti, è il primo centro in Italia dedicato alla riabilitazione post-ospedaliera di bambini oncologici e delle loro famiglie. Il centro offre un percorso di sostegno integrato per affrontare le difficoltà emotive legate alla malattia e alle cure, distinguendosi come unico polo di questo genere nel Nord-Ovest. Nel 2024 ha accolto 30 famiglie, di cui 20 provenienti dal Piemonte e 10 dalla Liguria, mantenendo comunque un’ospitalità aperta a tutto il territorio nazionale.

Con “Spazi di Rinascita”, l’associazione intende ampliare l’accoglienza e sperimentare nuove soluzioni digitali per rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento territoriale, diffondendo buone pratiche di supporto solidale. I fondi raccolti saranno destinati alla riqualificazione di una tensostruttura presente nella sede dell’associazione e alla creazione di un’App dedicata alle famiglie dei piccoli pazienti. Gli interventi sulla tensostruttura riguarderanno la ristrutturazione della struttura metallica, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione della copertura in PVC e l’installazione di un generatore d’aria per il riscaldamento nei mesi invernali. Questo spazio, attualmente poco utilizzato, diventerà un ambiente accogliente per attività ludico-terapeutiche, consentendo ai bambini in terapia di partecipare alle iniziative in un ambiente sicuro e protetto, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Quando non impiegata per le attività dell’associazione, la struttura sarà anche aperta a eventi e incontri formativi destinati alla comunità.

Parallelamente, lo sviluppo dell’App offrirà un sostegno innovativo alle famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura, in particolare durante l’ospedalizzazione. Attraverso strumenti di supporto psicologico, attività di svago e gioco, la piattaforma aiuterà i genitori e i piccoli pazienti a elaborare l’esperienza della malattia, mantenendo anche un collegamento emotivo tra i bambini in ospedale e i loro familiari a casa. Complessivamente, il progetto coinvolgerà circa 80 famiglie ogni anno, per un totale di 150 bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 17 anni, inclusi fratelli e sorelle che spesso risentono delle difficoltà emotive legate alla lunga degenza. Inoltre, la piattaforma digitale potrà essere utilizzata da circa 1.000 famiglie. Nel corso dei suoi 16 anni di attività, La Collina degli Elfi ha accompagnato oltre 350 famiglie in un percorso di ritorno alla normalità, grazie al contributo di 150 volontari che ogni giorno si impegnano per offrire un ambiente sereno e accogliente.

“In questi 16 anni di attività sulle colline di Govone, in un luogo magico, la Collina degli Elfi ha accompagnato oltre 350 famiglie nel percorso verso una nuova normalità, fornendo loro maggiori strumenti e serenità. Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno straordinario del nostro personale, affiancato da 150 volontari, che quotidianamente si dedicano con spirito di collaborazione e dedizione. Oggi il nostro grazie va a Intesa Sanpaolo e CESVI, per il supporto nell’offrire ai nostri ospiti la possibilità di tornare al gioco della vita, oltre la malattia”, dichiara Manuela Olmo, Presidente de La Collina degli Elfi ODV.

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa, Andrea Perusin, Direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, afferma: “Abbiamo particolarmente a cuore questo progetto, e siamo grati alla Collina degli Elfi per la vicinanza e il supporto offerto alle famiglie provenienti dal territorio e non solo, in un momento di grande fragilità. Con CESVI, lo abbiamo scelto con l’obiettivo comune di mettere al centro il benessere dei bambini e dei ragazzi, rendendo meno traumatica possibile la loro esperienza, e ampliare l’ospitalità all’interno del centro. L’approccio del Progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità, e dimostra come unendo le forze e anche con piccole donazioni si possa creare valore in modo mirato ed efficace. Dal 2021 alla fine del 2024, solo in Piemonte, abbiamo sostenuto 20 progetti, per un totale di oltre 2 milioni di euro raccolti”.

Grazie a questa iniziativa, La Collina degli Elfi conferma il suo impegno a favore delle famiglie che affrontano percorsi di cura difficili, offrendo loro nuove opportunità di supporto e inclusione attraverso spazi rinnovati e strumenti digitali innovativi.