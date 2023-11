Italtel, supporta Koesio con la soluzione STIR/SHAKEN per truffe telefoniche

Italtel, risulta efficace la soluzione STIR/SHAKEN per le truffe telefoniche: Koesio la adotta

Grazie all’adozione della soluzione STIR/SHAKEN di Italtel, multinazionale dell'Information & Communication Technology, l’operatore francese Koesio, leader nei servizi digitali per le PMI e gli enti locali, è tra i primi operatori di telecomunicazioni in Francia a essere pienamente conforme alla nuova Legge Naegelen, che richiede a operatori e fornitori di servizi di implementare soluzioni per proteggere i loro clienti da vari tipi di frodi telefoniche.

La soluzione STIR/SHAKEN di Italtel consente di autenticare e verificare l'identità del chiamante ed è basata su un complesso di protocolli e procedure che mirano a contrastare le chiamate fraudolente, il cosiddetto spoofing telefonico e le robocall, le chiamate che inviano messaggi preregistrati tramite un software di composizione automatica. "Nella realizzazione di questo progetto per Koesio, il nostro team tecnico ha dato prova di un'elevata efficienza, operando in stretta collaborazione con i team del cliente, e di una forte capacità di implementare e integrare una soluzione complessa in tempi molto stretti. Abbiamo sviluppato una soluzione STIR/SHAKEN efficace e flessibile, adatta alle esigenze specifiche di Koesio, grazie alla competenza acquisita nel tempo su complesse infrastrutture di rete carrier grade", ha commentato Giuseppe Grimaldi, iRPS Product Owner di Italtel

"Eravamo alla ricerca di un integratore che ci aiutasse a implementare la normativa. Avevamo scadenze molto strette e i nostri produttori non erano pronti. Con Italtel abbiamo raccolto la sfida, implementando e integrando la soluzione e i vari KPI richiesti dalla normativa in soli 3 mesi. Abbiamo completato l'intera implementazione entro il 25 luglio 2023. Siamo stati in grado di inserire un periodo di rodaggio come richiesto dall'APNF (Associazione per la Portabilità dei Numeri Fissi), con l'obiettivo di identificare eventuali adeguamenti tra gli operatori e correggerli", ha detto Thibaut Parisi, responsabile dell'ingegneria di Koesio.

In Francia l'ARCEP, l'autorità di regolamentazione francese, ha istituito e presieduto il gruppo di lavoro MAN (Meccanismi per l'Autenticazione dei Numeri) dell'APNF (Associazione per la Portabilità dei Numeri Fissi) per partecipare alla governance al fine di rendere STIR/SHAKEN effettivo nel 2023. STIR/SHAKEN è stato ampiamente adottato negli Stati Uniti e in Canada per il traffico VoIP (Voice over IP).