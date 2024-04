Itway: Massimo Fanelli nominato nuovo Co-Direttore Generale

Itway: annunciata la nomina di Massimo Fanelli come nuovo Co-Direttore Generale

Nell'incontro odierno del Consiglio di Amministrazione di Itway, azienda capogruppo attiva nel settore dell'IT, della Cyber Security, dell'AI e dei Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan e presieduto da G. Andrea Farina, è stata deliberata la nomina del Dott. Massimo Fanelli a Co-Direttore Generale, conferendogli poteri di ordinaria amministrazione. Il Dott. Fanelli ha precedentemente ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale a partire da novembre 2022.

Laureato in Economia e Commercio, Massimo Fanelli vanta un curriculum più che ventennale di manager e top manager nei settori dell’Information Technology ed in particolare nella cybersecurity ricoprendo ruoli tecnici, vendita, dirigenziali presso importanti società italiane e multinazionali. La nuova nomina di Fanelli prosegue nel percorso aziendale, con gli investimenti necessari, volto al raggiungimento del Piano Industriale 2022-2027, che vede l’organizzazione interna, secondo il modello di governance adottato dalla Società, conformarsi rapidamente ad un mercato in continua evoluzione.

"Ringrazio per la fiducia di questo importante incarico il Presidente e Fondatore di Itway, G. Andrea Farina, alla guida di un gruppo quotato alla Borsa di Milano da quasi 30 anni. Il brand Itway è molto conosciuto nel mercato IT ed è sinonimo di qualità ed innovazione ed è un protagonista nel mercato Cyber. Credo molto nel lavoro di team, nella centralità del cliente e nella buona relazione. Il mio sarà un lavoro incentrato allo sviluppo commerciale, strategico e di marketing orientato alla conquista di nuove quote di mercato continuando nel percorso di crescita del nostro gruppo anche attraverso operazioni di M&A", ha dichiarato Massimo Fanelli.

Andrea Farina, Presidente Generale, ha dichiarato: "Siamo certi che la professionalità, la preparazione, l’empatia e la forte motivazione che contraddistinguono Massimo contribuiranno a dare un ulteriore impulso alla nostra società. Il nostro piano industriale che stiamo regolarmente perseguendo è importante, Massimo avrà tutte le deleghe necessarie per raggiungere gli obiettivi, anche ambiziosi, facendo squadra con la serietà, le competenze e l’unione di tutti i collaboratori della società. Un nuovo impegno, quindi, una nuova sfida per tutti noi".