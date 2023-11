Itway: ricavi in crescita del +16%, utile ante imposte a +639 mila euro

Itway: al 30 settembre ricavi in crescita a +16%, utile ante imposte a +639 mila euro

Il Consiglio di Amministrazione di Itway, società quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, a capo del Gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing e big data, presieduto da G. Andrea Farina, ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2023. Nei primi 9 mesi del 2023 i ricavi sono incrementati di quasi il +16% ed è da segnalare che il gross margin è aumentato di circa il +10% in valore assoluto, attestandosi al 19% contro il 17,4% del periodo precedente ed aumentando di oltre il 26% in valore relativo passando a 5.527 mila euro da 4.376 mila euro, questo grazie ad un mix di servizi a valore in continua crescita.

I risultati operativi sono in leggera flessione: il Risultato operativo lordo (EBITDA) è passato da euro 1.203 mila dei primi 9 mesi del 2022 ad euro 1.004 mila nello stesso periodo del 2023, mentre il Risultato operativo (EBIT) passa da 745 mila euro a 487 mila euro. Il risultato netto del periodo è invece in netto miglioramento passando da -48 mila euro a 639 mila euro grazie soprattutto agli utili su cambi realizzati dalla controllata turca.

I risultati operativi sono inficiati, come nel primo semestre, dall’incremento dei costi che è principalmente legato agli importanti investimenti in corso, e, in particolare, è collegato alla crescita del costo del personale del 34% (+795 mila Euro) e dei collaboratori. Il numero degli addetti passa da 65 unità (30 settembre 2022) a 86 unità (30 settembre 2023) ed è relativo all’inserimento nel Gruppo di personale qualificato, con un incremento di 21 unità. Il contesto generale dell’economia e le ultime proiezioni dell’andamento del mercato ICT 2023 tengono conto del prolungarsi dello scenario internazionale estremamente complesso legato e determinato dal perdurare della guerra in Ucraina, dallo shortage di materie prime, dai costi dell’energia ancora molto elevati, dall’inflazione battente, proiezioni che Anitec-Assinform ha pubblicato a giugno 2023.

I primi nove mesi del 2023 hanno ancora risentito delle conseguenze di uno scenario socio-economico ancora perturbato dagli strascichi della pandemia e dagli effetti negativi legati al conflitto ucraino. Attraverso il settore Cyber Security Products VAD + PS, il Gruppo opera in Grecia e in Turchia, come Value Added Distributor con associati Project Services (servizi di progettazione), nella vendita di prodotti specializzati di Cyber Security (software e hardware), servizi di certificazione sulle tecnologie software distribuite e servizi di assistenza e progettazione tecnica, servizi di pre e post vendita. I primi nove mesi 2023, nonostante gli effetti negativi legati al conflitto ucraino e la situazione paese turco particolarmente complessa, hanno dimostrato una buona crescita sia di ricavi che reddituale.

Itway Turchia sta vivendo una fase economica particolarmente complessa per via della perdurante svalutazione e delle politiche economico-monetarie non sempre efficaci messe in campo dal governo centrale, per non parlare poi degli effetti catastrofici del terremoto di inizio anno e della incertezza politica legata alle elezioni politiche di maggio che hanno poi portato alla conferma di Erdogan. Nonostante queste oggettive difficoltà, che hanno inciso in modo pesante sulla capacità di acquisto delle aziende sia private che pubbliche, unito al periodo estivo che incide non positivamente sulla crescita nel settore ICT, i risultati al 30 settembre indicano una buona capacità di tenuta, comunque accompagnata da crescita, in un contesto complesso, con un incremento di fatturato pari al +62,4% in valuta locale rispetto allo stesso periodo del 2022. Questa importante crescita, considerando la svalutazione del tasso di cambio (Euro su Lira Turca), ha fatto registrare una crescita dei ricavi in Euro pari al 13,5% ed una importante crescita sia del primo margine sia dell’EBITDA.

Itway Hellas, la controllata greca, ha registrato una crescita in termini di fatturato pari a circa il 7%, aumentando le proprie quote di mercato. La Società, specializzata nella Cyber security, continua a crescere in un mercato, quello greco, che sta progressivamente uscendo da una situazione economica tesa e delicata e sta dimostrando segni di vitalità importanti, specialmente nel settore della PA, delle banche e delle grandi aziende di infrastrutture dove sono stati fatti importanti investimenti nell’ambito della digitalizzazione dei processi, con positive conseguenze per la domanda di cyber security. Per sostenere la crescita di fatturato e l’introduzione di nuovi Vendor sono stati fatti investimenti sul personale tecnico con conseguente incremento dei costi; nonostante questo la Società ha comunque registrato nel periodo un incremento di circa il 20% dell’Ebitda rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.