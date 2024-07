JAKALA, presentata una nuova iniziativa di welfare: 'Al Cinema con JAKALA'

JAKALA lancia una nuova iniziativa di per i collaboratori del Gruppo e i loro Relevant: 'Al Cinema con JAKALA'

JAKALA, leader nel campo della data-driven transformation, ha annunciato una nuova iniziativa di welfare culturale dedicata al cinema per i suoi collaboratori. Con questo progetto, ogni settimana, ciascun dipendente di JAKALA avrà la possibilità di scegliere la sala, il film e la data preferita per godersi una serata speciale con una persona cara, che sia un familiare, un amico o un partner. Grazie a una piattaforma proprietaria sviluppata dal team di Engagement Products di JAKALA, i collaboratori possono ottenere un voucher personalizzato che permette di acquistare due biglietti al prezzo di uno. Questo sistema semplice ed efficace rende l’esperienza cinematografica ancora più accessibile e piacevole.

Christian Guerrini, Associate HR Director di JAKALA, ha dichiarato: “In JAKALA, crediamo fortemente che il benessere dei nostri collaboratori passi anche attraverso momenti di svago e di condivisione culturale. Con questa iniziativa intendiamo rafforzare i legami non solo all'interno della nostra comunità aziendale, ma anche tra i Jakaler e le persone che stanno loro a cuore. Del resto, siamo soliti affermare: ciò che è importante per te, lo è anche per JAKALA”.

L’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella creazione di un ambiente di lavoro che promuove la cultura e il benessere. Guerrini ha aggiunto: “Abbiamo scoperto che, su 3.000 dipendenti, un terzo era appassionato di cinema. Abbiamo quindi deciso di valorizzare questa preferenza costruendo un’offerta dedicata, in cui, se si acquista un biglietto, l’altro lo offre JAKALA. È una scelta che si lega anche a un più ampio concetto di well-being: in un momento in cui predominano le piattaforme di streaming, il cinema riveste ancora un ruolo fondamentale perché avvicina le persone in un momento profondamente immersivo e di apertura a nuovi orizzonti. Infine, questa iniziativa è allineata al 4° dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, a cui JAKALA aderisce, e che promuove opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

Parallelamente, JAKALA ha lanciato una serie di iniziative che consentono ai dipendenti di accedere a servizi di uso comune a prezzi estremamente vantaggiosi: conto corrente gratuito, mutuo per la prima casa a condizioni favorevoli, fibra ottica, luce e gas a prezzi competitivi e abbonamento in palestra. Grazie a partnership con i principali player del mercato, l’azienda intende potenziare il potere di spesa dei propri collaboratori.

Questo percorso è stato inaugurato con l'introduzione di You@JAKALA, uno strumento avanzato che consente all’azienda di comprendere meglio i propri collaboratori, delineando un’esperienza di reward personalizzata che risponde alle loro esigenze e interessi. JAKALA si impegna da tempo a garantire i vantaggi riservati ai collaboratori anche ai loro Relevant Others, ovvero persone a loro care, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità.

L’approccio di JAKALA si sviluppa lungo tutta la HR value chain, dalla selezione alla formazione, passando per lo sviluppo e l’engagement, promuovendo un ambiente lavorativo dinamico e stimolante. Forte del proprio know-how e delle sue piattaforme avanzate, JAKALA supporta anche altre aziende condividendo le proprie competenze nel campo del welfare. Un esempio è la piattaforma UpLife, un vero e proprio ecosistema progettato per rivoluzionare il modo in cui le aziende si prendono cura dei propri dipendenti. UpLife offre ai collaboratori delle aziende partner la possibilità di accedere a rimborsi dedicati alla famiglia, voucher per visite mediche, tempo libero e viaggi, andando oltre i tradizionali incentivi retributivi.