JTI, Ploom X targa la performance di Saturnino in Corso Como 8

JTI, Ploom X torna ad animare la nightlife milanese: ospitata la performance di Saturnino nel Flagship Store di Corso Como 8

Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI, torna ad animare la nightlife milanese: venerdì il Flagship Store Ploom di Corso Como 8 ha ospitato infatti un dj set di Nora Bee, impreziosito da alcuni momenti live eseguiti da Saturnino, musicista di fama nazionale e storico collaboratore di Jovanotti. L’artista, infatti, coautore di brani di successo come “Penso Positivo”, “Il più grande spettacolo..” e “L’Ombelico del mondo” si è esibito davanti a un pubblico selezionato, elettrizzando i suoi fan.

La violinista Francesca Musnicki ha arricchito poi la serata, accompagnando il dj set con una live session che ha esplorato nuove sonorità, in un affascinante connubio tra classico ed elettronico. L’appuntamento, organizzato in occasione del lancio del nuovo Ploom X in edizione Navy Blue, è stato un successo di pubblico e si inserisce in un ampio programma di eventi targati Ploom in tutta Italia. Il dispositivo, che ha recentemente festeggiato il suo arrivo su tutto il territorio nazionale con un grande evento in collaborazione con Post Office negli Studios di Via Tiburtina a Roma e un appuntamento musicale sul lungomare di Napoli, si è infatti imposto sin dal suo debutto in Italia come player iconico di alcuni tra i momenti più esclusivi dell’arte, della moda e della musica all’interno del Paese. Un viaggio di successo durato per tutto il 2023 e che ora si prepara ad un 2024 ricco di iniziative dedicate ai consumatori.