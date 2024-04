LA BOTTEGA acquisisce la quota di maggioranza di Vanity Group

LA BOTTEGA annuncia l'acquisizione della quota di maggioranza di Vanity Group

LA BOTTEGA, leader nel settore delle forniture alberghiere premium, annuncia l'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale azionario di Vanity Group, azienda australiana attiva nel medesimo comparto. L’operazione perfezionata prevede l’acquisizione del 70% delle azioni di Vanity Group, con un'ulteriore opzione per l’acquisto del restante 30% nei prossimi due anni e rappresenta un passaggio significativo nella traiettoria di crescita di entrambe le aziende, una mossa strategica destinata a ridefinire il mercato di riferimento e gli standard dell’ospitalità di lusso a livello globale.

Vanity Group, fondata nel 1980 da Paul Tsalikis, dopo un primo periodo di consolidamento nel mercato domestico, a partire dagli anni 2000 ha intrapreso un percorso di espansione estera che ha portato la società alle attuali dimensioni di presidio internazionale e di fatturato, con un giro d’affari di circa 50 milioni di dollari australiani (ca. 30 milioni di euro). L’ingresso nel capitale azionario di Vanity Group segue di soli pochi mesi l’investimento de LA BOTTEGA in Beltrami, eccellenza tessile della Val Seriana (BG) da oltre 50 anni specializzata nella produzione di tessuti e biancheria per l’hotellerie di lusso.

Nel 2023 LA BOTTEGA ha confermato una solida performance finanziaria e la propria leadership di mercato con un giro d’affari che si è attestato a 126 milioni di euro. Attraverso i due investimenti in Vanity Group e Beltrami, LA BOTTEGA si è impegnata nella creazione di un gruppo unico nel suo genere all’interno del mercato dell'ospitalità di fascia alta, con un fatturato complessivo superiore a 160 milioni di euro.

"L'unione delle due forze", ha dichiarato Piero Persi, CEO di LA BOTTEGA, "crea il principale operatore a livello internazionale nelle amenities per hotelleire di alta gamma per prodotti, brands e capillarità geografica".

La partnership strategica con Vanity Group rafforzerà l’impegno di LA BOTTEGA verso l'innovazione e la centralità del cliente, consolidandone la posizione di leadership nel settore dell'ospitalità. Grazie, infatti, ad una presenza consolidata in oltre 120 paesi e un team di oltre 500 professionisti, LA BOTTEGA e Vanity Group sono infatti pronti a elevare lo standard dei servizi e delle esperienze di lusso a livello globale.

Tommaso Pacini, Presidente di LA BOTTEGA, ha sottolineato la sinergia strategica tra le due entità, affermando: "La nostra partnership con Vanity Group rappresenta una convergenza di valori condivisi e un impegno reciproco all'innovazione".

"Come entità separate, abbiamo rappresentato l’eccellenza nei nostri rispettivi settori. Ora, come partner, siamo pronti a ridefinire la guest experience dei più prestigiosi hotel a livello globale", ha aggiunto Paul Tsalikis, Presidente di VANITY GROUP.

Nell’ambito dell’operazione, LA BOTTEGA si è avvalsa di New Deals Advisory e di Mc Grath Nicol per la due diligence finanziaria. Gli aspetti legali sono stati invece curati dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e da Pinsent Masons. Vanity Group si è invece avvalsa di PWC come advisor oltre che per gli aspetti legali.