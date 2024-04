La Bottega: annunciata l'acquisizione della maggioranza di Vanity Group

La Bottega si consolida nel mondo delle forniture alberghiere: acquisita la maggioranza di Vanity Group

Nel panorama sempre più competitivo del settore delle forniture alberghiere, l'azienda marchigiana La Bottega ha recentemente annunciato l'acquisizione della maggioranza di Vanity Group, una società australiana specializzata nei servizi per il settore alberghiero. Questa operazione segue di pochi mesi l'acquisizione della bergamasca Beltrami, un'azienda specializzata nella produzione di tessuti e biancheria per hotel di lusso, da parte del gruppo con sede in provincia di Ancona, consolidando ulteriormente la posizione di La Bottega nel mercato.

Guidato dal CEO Piero Persi, il gruppo marchigiano ha acquisito il 70% del capitale azionario di Vanity Group, con un'opzione per l'acquisto del restante 30% entro i prossimi due anni. Questa mossa strategica testimonia il continuo processo di crescita di La Bottega, che non solo si espande attraverso acquisizioni esterne ma anche attraverso investimenti di capitale. Attualmente, la maggioranza della società è detenuta dalle famiglie Pacini e Benni, ma dal 2019 è stata anche coinvolta The Equity Club, un club deal dei clienti facoltosi di Mediobanca, che ha acquisito una partecipazione minoritaria ma significativa.

Nell'anno precedente, La Bottega ha registrato un giro d'affari di 126 milioni di euro e con le due recenti acquisizioni mira a raggiungere un fatturato di 160 milioni, consolidando la sua posizione nel segmento dell'ospitalità di fascia alta. Le tre realtà, La Bottega, Beltrami e Vanity Group, vantano una clientela di oltre 10.000 hotel in tutto il mondo, tra cui rinomati marchi come Peninsula, Mandarin Oriental, Four Seasons e Villa Passalacqua.

Commentando su questa importante transazione, il CEO Piero Persi ha sottolineato: "L'unione delle forze crea il principale operatore a livello internazionale nelle amenities per hotel di alta gamma, offrendo una vasta gamma di prodotti, marchi e una presenza geografica capillare". La Bottega si prepara così a svolgere un ruolo ancora più significativo nel soddisfare le esigenze del settore alberghiero di fascia alta, anticipando una crescita ulteriore e consolidata nel mercato globale delle forniture alberghiere.