Landi Renzo: Annalisa Stupenengo è il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo

Landi Renzo coopta Annalisa Stupenengo quale Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo ha cooptato Annalisa Stupenengo quale Amministratore Delegato del Gruppo Landi Renzo, nominandola anche Direttore Generale. Annalisa Stupenengo ha un’esperienza quasi trentennale nel settore della mobilità, maturata a livello internazionale con incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Iveco, in CNH Industrial e FCA. Annalisa Stupenengo è stata infatti Chief Operations Officer di Iveco Group e Presidente di FPT Industrial di cui era stata CEO. Nel corso delle sue esperienze precedenti, ha lavorato alla ricerca e sviluppo di progetti di innovazione tecnologica, con focus sulle applicazioni dell’idrogeno e del biometano. È attualmente nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Remunerazione e Nomine di Prysmian.

Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino nel 1996, nel 2019 è stata nominata dal Financial Times tra le 100 donne più influenti nel campo dell’ingegneria hi-tech. Con il suo contributo il Gruppo mira a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nell’ambito della mobilità sostenibile, e in particolare sui veicoli Mid&Heavy Duty, segmento chiave per lo sviluppo del Gruppo.

Cristiano Musi continuerà a svolgere il ruolo di Amministratore Delegato di SAFE&CEC e Safe; assumerà inoltre il ruolo di Amministratore delegato di Idro Meccanica, tutte società controllate del Gruppo Landi Renzo, che progettano e distribuiscono sistemi avanzati per la compressione e gestione di gas naturale, biometano e idrogeno dalla fase di “post-generation”, fino al midstream e alla distribuzione finale presso le stazioni di rifornimento o nelle applicazioni industriali.

Paolo Cilloni torna invece a svolgere il ruolo di Chief Finacial Officer di Gruppo, forte della profonda conoscenza della Società, maturata in 35 anni di esperienza nel Gruppo, di cui ha seguito tutte le fasi di crescita, compresa la quotazione e l’espansione internazionale, nonché il ruolo di Dirigente Preposto e Investor Relator.

“Con le nomine di Annalisa Stupenengo ad Amministratore Delegato di Landi Renzo e la prosecuzione del ruolo di Cristiano Musi ad Amministratore Delegato di SAFE&CEC, Safe e Idro Meccanica abbiamo voluto imprimere un’ulteriore accelerazione al percorso di crescita dell’intero Gruppo, in particolare del settore Clean Tech Solutions, in linea con la strategia di sviluppo perseguita negli ultimi anni. Grazie alle competenze di Annalisa Stupenengo avremo la possibilità di posizionarci ancor meglio nel comparto dei componenti per applicazioni off-road alimentate a gas naturale, biometano, GPL o idrogeno, che sta vivendo un momento di forte slancio” ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A.