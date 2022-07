"Le azzurre siamo noi", on air la campagna che celebra il calcio femminile

La Nazionale Femminile celebra il calcio con la campagna “Le Azzurre siamo noi”

Unione, condivisione, solarità, freschezza e genuità: "Le Azzurre siamo noi" è il nuovo spot pubblicitario lanciato dalla Nazionale calcistica femminile, in occasione della partecipazione a Euro 2022, che tenta di veicolare i valori "sani" dello sport, non facendosi mancare quel pizzico di leggerezza, che si rivela valore aggiunto per la nostra Nazionale. La campagna, rilasciata su tutte le principali piattaforme social, celebra la bellezza del calcio vero e autentico, elemento di condivisione e socialità per tutto il Paese.

Il video, ideato da Auiki e prodotto di Indaco, racconta infatti "un modo di vivere lo sport con positività e leggerezza, che non è mancanza di serietà o impegno ma, al contrario, valorizzazione di ciò che di bello e buono c’è nel nostro mondo, calcio e non", si legge sul sito online di Spot Web.

"Questa attitudine, caratteristica delle giocatrici della Nazionale Femminile che ha fatto avvicinare ampie fette di pubblico alla squadra durante i Mondiali del 2019 e ha contribuito così alla crescita del movimento nel nostro Paese, viene quindi elevato a elemento identitario delle Azzurre in grado di garantire coerenza e riconoscibilità ad ogni livello di comunicazione", sottolinea ancora il sito online.