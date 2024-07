Leonardo confermato tra i leader nell’Anticorruzione

Leonardo confermato leader nell’Anticorruzione: rinnovata la certificazione del sistema di gestione

Leonardo si conferma tra le aziende leader nella lotta alla corruzione. Il costante impegno della società, attiva nelle tecnologie per la sicurezza globale, contro i fenomeni di bribery e il miglioramento del sistema di prevenzione dei rischi collegati sono i principali fattori alla base del rinnovo della Certificazione del Sistema Anticorruzione rilasciata da RINA, ai sensi dello standard ISO 37001:2016 “Anti-bribery Management Systems”, primo standard internazionale del settore.

In base alle verifiche effettuate da RINA, tutti i processi di Leonardo esposti al rischio di condotte corruttive risultano conformi al sistema di controllo interno, a testimonianza della piena maturità di un approccio in linea con le best practice mondiali. Elemento chiave del riconoscimento è la consapevolezza, da parte dei dipendenti del Gruppo, di un sistema interno per la prevenzione della corruzione e della progressiva implementazione dei presidi aziendali di controllo, in un’ottica di miglioramento continuo.

“Si tratta di un traguardo di grande valore che riflette il nostro impegno nella prevenzione della corruzione e nella promozione di una compliance culture di Gruppo. Questo prestigioso riconoscimento è espressione della professionalità e delle capacità delle persone di Leonardo, quotidianamente impegnate in un percorso di consolidamento del modello di conduzione responsabile del business, ispirato ai più elevati standard internazionali”, ha sottolineato il Presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo.

l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani, ha aggiunto: “Il rinnovo della certificazione rappresenta un’importante premessa per il futuro che si fonda su una visione lungimirante di progresso sostenibile. L’obiettivo è continuare a essere leader nella lotta alla corruzione, ispirando fiducia e credibilità negli stakeholder e nelle comunità. Agire per l’azienda non può mai giustificare comportamenti in contrasto con i nostri principi ispiratori: correttezza, buona fede, fiducia e tolleranza zero nei confronti della corruzione”.

“Il rinnovo della certificazione ISO 37001:2016 è frutto dell’impegno di Leonardo nel garantire pratiche commerciali responsabili e trasparenti: un vero e proprio asset strategico, di fondamentale valore per il capitale reputazionale dell’azienda. Continueremo a coniugare le iniziative per il rafforzamento del business con quelle che valorizzano i principi di integrità ed etica professionale”, ha dichiarato il Condirettore Generale di Leonardo, Lorenzo Mariani.

Leonardo ha conseguito la Certificazione per la prima volta nel 2018, attestandosi nel gruppo di testa delle prime dieci società internazionali dell’Aerospazio, Difesa & Sicurezza in possesso del riconoscimento. Il sistema aziendale è sottoposto, con cadenza annuale, ad attività di sorveglianza da parte dell’organismo certificatore esterno.