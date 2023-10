Leonardo: inaugurato a Newcastle il nuovo centro di ricerca tecnologica

Leonardo: aperto a Newcastle il nuovo centro di ricerca tecnologica della difesa, è l'ottava sede dell'azienda nel Regno Unito

Leonardo apre la sua ottava sede nel Regno Unito, una struttura dedicata all’innovazione scientifica e ingegneristica nell’ambito del polo tecnologico di Newcastle Helix. Il nuovo centro sarà focalizzato sulla ricerca, lo sviluppo e la prototipazione della prossima generazione di prodotti per il rilevamento, la sicurezza e il volo verticale, la maggior parte dei quali incorporeranno tecnologie digitali emergenti. Il sito sarà collegato, tramite cloud sicuro, agli altri centri di ricerca scientifica e produzione di Leonardo in UK e farà parte della rete nazionale di progetti ingegneristici data-driven dell’azienda.

Alla cerimonia odierna di inaugurazione hanno partecipato istituzioni locali, governative e rappresentanti dell'industria; tra questi Veronica Dunn, sindaco di Newcastle, l'onorevole Justine Greening, presidente della Purpose Coalition, Stephen Phipson CBE, direttore esecutivo di Make UK e Paul Watson, direttore del National Innovation Centre for Data e professore di informatica all'Università di Newcastle.

Clive Higgins, Presidente e CEO di Leonardo UK, ha commentato: "Ciò che distingue Leonardo da molte altre aziende globali con una presenza nel Regno Unito è la ricerca, l'ingegneria e la produzione avanzata svolte in Gran Bretagna. Con l'apertura della sede di Newcastle potremo assumere giovani talenti del Nord Est, per lavorare su alcuni dei progetti tecnologici più interessanti e all'avanguardia del Regno Unito. Siamo qui con l’obiettivo di costruire legami forti e di lungo termine con il territorio e la comunità, in linea con quanto fa già Leonardo negli altri siti del Paese".

Conosciuta soprattutto per la produzione di elicotteri militari e per la sensoristica a bordo dei velivoli della Royal Air Force, Leonardo ha 8.500 dipendenti nel Regno Unito ed è uno dei maggiori partner del Ministero della Difesa. L'azienda ha un ruolo centrale nel Global Combat Air Programme (GCAP), l'iniziativa di Regno Unito, Italia e Giappone per lo sviluppo di un nuovo sistema di combattimento di sesta generazione che entrerà in servizio nel 2035, nonché è impegnata da alcuni decenni nelle attività di cyber security per la protezione delle informazioni più sensibili della nazione.

A Newcastle, oltre a fornire servizi ai propri clienti, Leonardo punta a coinvolgere le PMI regionali, enti di beneficenza, programmi di mobilità sociale, scuole e mondo accademico, replicando il modello seguito in altre città del Regno Unito, da Yeovil nel Sud Ovest a Edimburgo in Scozia.

L'onorevole Justine Greening, presidente della Purpose Coalition, ha parlato dell'effetto positivo sulla mobilità sociale che può essere generato da aziende come Leonardo, dichiarando: "L'ingegneria è un ambito con uno dei livelli più bassi di gender diversity e di mobilità sociale. Tuttavia, Leonardo è un esempio straordinario di come un'azienda possa guidare il cambiamento sia al suo interno, sia nelle comunità in cui opera. Investendo a Newcastle, Leonardo sta portando occupazione e competenze di alto valore in una delle aree più svantaggiate del Regno Unito, offrendo opportunità a tutti i livelli. In cambio, potrà accedere a una filiera di talenti che le consentiranno di continuare a innovare, crescere e costruire per il futuro".

Leonardo è uno dei membri fondatori del neo-costituito “North East Regional Defence and Security Cluster”(NERDSC), che ha l'obiettivo di promuovere ulteriori investimenti nella regione e di sostenere quelli già presenti per garantire ritorni nel settore della difesa e della sicurezza.

Jennifer Hartley, direttrice di Invest Newcastle della Newcastle Gateshead Initiative, ha dichiarato: "L'apertura del sito di Leonardo a Newcastle è una pietra miliare nell’ambito di un importante investimento strategico per il Nord Est dell'Inghilterra. Dopo il lancio del NERDSC, siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con Leonardo per far crescere il settore della difesa e dell'aerospazio della regione e offrire nuove preziose opportunità ai nostri residenti".

Leonardo continua ad assumere personale da Newcastle e dall'intera area del Nord Est. Il sito ospiterà almeno 200 dipendenti e l'azienda è intenzionata a crescere ulteriormente in futuro. Oltre ad assumere persone già altamente qualificate, Leonardo investirà nell'aggiornamento professionale, formando i dipendenti alle più recenti pratiche di ingegneria digitale per far sì che siano pronti ad affrontare la “quarta rivoluzione industriale”.

Stephen Phipson CBE, Chief Executive di Make UK, ha dichiarato: "Leonardo è un esempio di grande azienda manifatturiera capace di generare preziosa proprietà intellettuale ed esportare i suoi prodotti e servizi in tutto il mondo. L'azienda sta investendo in modo sostanziale nell'evoluzione dell'industria manifatturiera britannica attraverso il passaggio all'ingegneria digitale e data-driven, che fornirà un vantaggio competitivo sui mercati internazionali e garantirà il mantenimento di competenze critiche nel Regno Unito".

Leonardo prosegue, inoltre, ad ampliare il numero di opportunità di carriera per i più giovani, grazie soprattutto alla posizione centrale dell'azienda nel progetto GCAP. E’ prevista l’assunzione di altri 300 apprendisti, tirocinanti e laureati nel 2023, portando a 900 il numero totale di giovani che partecipano a programmi di formazione professionale.