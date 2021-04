LG: profitto operativo dell'8,1%, record per il primo trimestre

LG, i risultati finanziari del primo trimestre 2021: ricavi finanziari e l’utile operativo più alti nella storia dell’azienda

LG Electronics Inc. (LG) ha annunciato oggi il fatturato consolidato del primo trimestre 2021 pari a 18,81 trilioni di KRW (16,90 miliardi di USD) e un utile operativo di 1,52 trilioni di KRW (1,36 miliardi di USD) – i più alti risultati trimestrali nella storia della società con un profitto operativo dell'8,1% che segna un record per il primo trimestre. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i ricavi sono cresciuti del 27,7% e la redditività è salita del 39,1%, riflettendo la domanda molto forte di elettrodomestici e di prodotti di home entertainment di LG, a seguito del fatto che i consumatori di tutto il mondo continuano a trascorrere più tempo a casa.

La LG Home Appliance & Air Solution Company ha generato vendite nel primo trimestre di 6,71 trilioni di KRW (6,03 miliardi di USD), con un aumento del 23,8% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo di 919,90 miliardi di KRW (826,39 milioni di USD) è stato superiore del 22,1% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Per il secondo trimestre consecutivo la divisione Business Appliance ha visto una crescita significativa anno dopo anno in Nord America e in Europa, così come nel mercato interno della Corea del Sud, dove l'attività di noleggio è in buona salute. La redditività è stata accompagnata da una crescita stabile, grazie alle forti vendite di prodotti premium in Nord America e in Europa e la business unit prevede di continuare a crescere espandendo all'estero le vendite di nuovi prodotti.

La LG Home Entertainment Company ha registrato vendite di 4.01 trilioni di KRW (3,60 miliardi di dollari) nel primo trimestre, un aumento del 34,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’utile operativo è cresciuto del 23,9% anno su anno arrivando a 403,80 miliardi di KRW (362,75 milioni di dollari), sostenuto da forti vendite in Nord America e in Europa. I prodotti premium guidati dai TV OLED e NanoCell hanno continuato a sperimentare una forte domanda per via dell'effetto pandemico che si è protratto in gran parte del mondo. Per mantenere questo successo nel 2021, LG continuerà a migliorare la sua gamma di prodotti premium, a espandere ulteriormente le vendite online, a ottimizzare e razionalizzare le risorse.

La LG Mobile Communications Company ha registrato vendite nel primo trimestre per 998,70 miliardi di KRW (897,18 milioni di USD) con una perdita operativa di 280,10 miliardi di KRW (251,63 milioni di USD), peggiorata del 28% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa a causa della mancanza di nuovi prodotti alla luce dell'annuncio, all’inizio di questo mese, dell’uscita di LG dal business degli smartphone a partire dalla fine di luglio. L'utile e la perdita per le attività operative cessate – compreso l’esaurimento delle attività operative in corso e terminate – saranno inclusi nei risultati del secondo trimestre.

La LG Vehicle component Solutions Company ha realizzato vendite nel primo trimestre di 1,89 trilioni di KRW (1,70 miliardi di dollari), con un aumento del 43,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La perdita operativa si è ridotta a 700 milioni di KRW (629.000 USD), che possono essere attribuiti alla ripresa del settore automobilistico in Nord America e in Europa, nonché all'aumento dei ricavi derivanti da nuovi progetti nei settori dell'e-Powertrain e dell'infotainment e a una migliore gestione dei costi.

La LG Business Solutions Company ha registrato un miglioramento dei ricavi del primo trimestre di 1,86 trilioni di KRW (1,67 miliardi di USD), un aumento del 9,1% rispetto a un anno fa e del 23,6% rispetto al trimestre precedente, in gran parte per via della numerosa domanda di prodotti, come monitor e prodotti per PC, nell’era dello smartworking e dell'apprendimento online. L'utile operativo di 134 miliardi di KRW (120,38 milioni di USD) è diminuito rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno a causa del costo crescente di alcuni componenti, come i pannelli LCD e i semiconduttori.

I risultati degli utili trimestrali non certificati di LG Electronics si basano sugli IFRS (International Financial Reporting Standard) per il trimestre che è terminato il 31 marzo 2021. Gli importi in won coreani (KRW) sono convertiti in dollari USA (USD) al tasso medio del periodo di tre mesi del trimestre corrispondente –1.113,16 KRW per USD.