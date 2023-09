Lutech, prosegue il percorso di crescita internazionale: nasce "Lutech Spain"

Lutech punta a crescere nei mercati globali e sbarca in Spagna

Il Gruppo Lutech punta a crescere ulteriormente nei mercati globali. Dopo un anno che ha visto l’azienda consolidare ulteriormente il suo percorso disviluppo, con l’ingresso di Atos Italia, ricavi per circa 800 milioni di euro nel 2022, 4.700 dipendenti, una nuova apertura si aggiunge a quelle internazionali di Svizzera, Albania, Cina, Romania e Olanda. Nasce infatti Lutech Spain, nuovo ramo che porta nel mercato iberico i servizi, le esperienze e le partnership del leader italiano, terzo nel Paese, nei servizi di trasformazione digitale per aziende e pubbliche amministrazioni. La società avrà la sua sede principale a Madrid e potrà contare su un organico iniziale di 50 dipendenti, per un’espansione attesa di 100 professionisti entro la metà del 2024.

La nascita di Lutech Spain raccoglie anche l’eredità di Cimworks, azienda del Gruppo Lutech con una solida presenza in Spagna e uffici dislocati, oltre che a Madrid, a Barcellona, Valencia, Bilbao, Pontevedra e a Siviglia, dove, in quest’ultima, si estenderà nei prossimi mesi la rete di presidi strategici e commerciali del nuovo branch. Lutech Spain supporterà da subito i propri clienti internazionali, con cui collabora da oltre vent’anni con attività e infrastrutture strategiche in Spagna, e aziende spagnole, con l’opportunità di una crescita facilitata nel mercato latinoamericano.

Lutech Spain avrà, tra gli altri, un particolare focus industriale sul settore Energy & Utilities, in cui il gruppo è leader di mercato in Italia con competenze verticali in ambito Enterprise Platform, Digital Twin, Internet of Things, Smart Metering, Meter To Cash, Artificial Intelligence e Hyper Automation. La nascita della nuova sede a Madrid, inoltre, porterà nuove competenze e opportunità di sharing per tutti i colleghi del Gruppo Lutech.