MAIRE, NEXTCHEM: annunciata la nuova partnership con Johnson Matthey

MAIRE, NEXTCHEM e Johnson Matthey uniscono le forze per la concessione della licenza di soluzioni Waste-to-Methanol

NextChem, leader nel settore delle soluzioni tecnologiche sostenibili, ha siglato una partnership con Johnson Matthey (JM), uno dei pionieri globali nelle tecnologie sostenibili, per la commercializzazione congiunta del pacchetto tecnologico Circular Methanol. Questa collaborazione strategica, annunciata oggi, segna un passo significativo verso l'introduzione di soluzioni avanzate per la produzione di metanolo da rifiuti.

La controllata di NextChem, MyRechemical, sarà responsabile della fornitura del suo marchio proprietario, Circular Methanol, a Johnson Matthey per la commercializzazione del pacchetto tecnologico Circular Methanol. Tale accordo, frutto di una cooperazione iniziata nel luglio 2021, ha l'obiettivo di integrare la tecnologia di MyRechemical per la produzione di rifiuti-sinergici con quella di JM per la produzione di syngas-metanolo.

Giacomo Rispoli, MD di MyRechemical, ha commentato: "Siamo lieti di continuare la nostra partnership con un player così importante come Johnson Matthey. Il mercato del metanolo è ampio e promettente e aiuta l'industria a utilizzare materie prime più sostenibili evitando il consumo di risorse naturali. In particolare, il metanolo svolgerà un ruolo chiave come carburante a bassa impronta carbonica per l'industria navale e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a questo mercato".

"Ci sono molte opportunità interessanti di utilizzare il metanolo sostenibile come mezzo di decarbonizzazione, anche nel settore navale, e la soluzione che abbiamo co- sviluppato con MyRechemical ha l'ulteriore vantaggio di produrre metanolo dai rifiuti - riducendo la quantità destinata alla discarica. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con questa offerta integrata per il mercato", ha dichiarato Alberto Giovanzana, Managing Director - Catalyst Technologies Licensing di Johnson Matthey.

L'accordo prevede che MyRechemical conceda a JM il diritto di utilizzare il marchio proprietario Circular Methanol, rafforzando così ulteriormente il posizionamento del pacchetto tecnologico sul mercato globale. Questo accordo strategico è stato già segnato dal successo, con la firma del primo contratto di ingegneria per il FEED di un progetto di trasformazione dei rifiuti in metanolo per un cliente confidenziale in Europa. Inoltre, diverse altre opportunità riservate sono in fase di sviluppo in tutto il mondo.

Il processo di produzione di metanolo utilizza come materia prima i rifiuti urbani e industriali non riciclabili meccanicamente, che vengono riciclati chimicamente in gas di sintesi attraverso un processo di ossidazione parziale. Il gas di sintesi viene quindi purificato, condizionato, trasformato in metanolo e distillato al livello di purezza richiesto. Lo schema di flusso Circular Methanol può essere applicato anche alla conversione della biomassa e incorporare l'aggiunta di idrogeno a basso contenuto di carbonio per massimizzare l'utilizzo del carbonio.

L'accordo tra MyRechemical e Johnson Matthey non solo mira a sfruttare le opportunità nel settore del metanolo, ma si propone anche di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore del trasporto marittimo, in linea con le nuove normative europee. Il metanolo, oltre ad essere un importante prodotto intermedio utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, rappresenta anche un potenziale fattore di decarbonizzazione dei trasporti.