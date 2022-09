Maire Tecnimont, le nuove tecnologie sull'idrogeno al Gastech

Maire Technimont, al Gastech 2022 illustra le innovazioni tecnologie sull'idrogeno a basso impatto ambientale

A partire da oggi 5 settembre all’8 Maire Tecnimont è al Gastech, la fiera internazionale dell’industria del gas che si terrà a Rho Fiera Milano. L’edizione 2022 celebra il proprio 50simo anniversario riunendo ministri, amministratori delegati, rappresentanti del mondo politico, imprenditori, ingegneri ed innovatori. Gastech è la più grande occasione di incontro per gli operatori del gas naturale, del GNL (Gas Naturale Liquefatto), dell’idrogeno che riunisce più di 38.000 professionisti nel campo dell’energia e oltre 750 espositori internazionali provenienti da più di 60 paesi. I temi trattati verteranno sull’idrogeno e sul gas naturale quale abilitatore della transizione energetica ma si parlerà anche dell’emergenza energetica mondiale.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Alessandro Bernini, sarà presente nella sessione dedicata agli speaker strategici dal tema “Hydrogen: from concept to reality”. Affronterà i temi legati all’industrializzazione dell’idrogeno, illustrando gli sviluppi tecnologici del Gruppo nel proporre idrogeno a basso impatto ambientale nei progetti operativi ma anche ciò di cui l’industria è carente nel costituire un ecosistema sostenibile dell’idrogeno.

Il Vice Presidente Idrogeno di NextChem, Alberto Litta Modignani, interverrà nell’ambito della sessione VP dal tema “Offtake and upscale: Building a launchpad for the hydrogen economy Expanding on the Global Business Leadership”. Il panel si occuperà di come si stanno evolvendo i modelli di finanziamento dei progetti man mano che le tecnologie dell’idrogeno avanzano, dell’impatto degli investimenti ESG sull’industria. Altri temi relativi alla resilienza della catena di valore di fronte alle turbolenze politiche e sociali e la leva che il local content esercita nella realizzazione dei progetti saranno dibattuti durante l’evento. Sarà possibile visitare Maire Tecnimont presso il Padiglione dell’Idrogeno, stand 15A01 per scoprire di più circa le proposte innovative e le soluzioni tecnologiche del Gruppo.