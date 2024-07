Maltese: l’e-commerce che unisce know-how digitale e passione per il buon bere

Maltese, l’e-commerce di birre artigianali che unisce know-how digitale e passione per il buon bere

Cosa succede se si uniscono l’esperienza trentennale di due professionisti del mondo della comunicazione con gli input di un team giovane, la fiducia degli investitori e la passione per le migliori birre artigianali sul territorio nazionale ed europeo? Succede che nasce un progetto del calibro di Maltese - The Place to Beer.

L’e-commerce, lanciato a ottobre 2023 dopo una raccolta di 500.000 euro in un’azione di crowdfunding di grande successo, sta già collezionando numeri notevoli. Sono disponibili all’acquisto oltre 500 varietà di birre provenienti da tutto il mondo, selezionate tra i migliori birrifici e microbirrifici artigianali da un beer sommelier di alto livello.

E la piattaforma non è solo un semplice sito di commercio elettronico, ma un luogo digitale dove gli appassionati possono trovare tante informazioni sull’universo tematico della birra, informarsi su argomenti correlati - la scelta del bicchiere giusto, gli abbinamenti con il cibo, le birre giuste per dietary needs diversi come le senza glutine, le analcoliche e le birre vegane, approfondire con video-corsi tramite la Beer Academy e molto altro.

Il tutto coadiuvato da un’esperienza utente fluida, un servizio clienti rapido e multilingua, nonché consegne in 24/48 ore grazie ad accordi con i migliori corrieri. E non solo sul mercato italiano: dai primi di luglio 2024 Maltese ha aperto anche agli utenti spagnoli e mira, nei prossimi mesi, ad espandersi ulteriormente ad altri Stati UE.

“Già l’inizio dell’avventura di Maltese è stato sorprendente, dato che siamo andati in overfunding in sole 24 ore dall’apertura della raccolta quella delle birre artigianali era una nicchia di mercato con un bisogno soddisfatto in modo non efficace: la nostra piattaforma nasce per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, in cerca di una selezione di prodotti curata e di un servizio impeccabile”, ha spiegato Massimiliano Gusmeo, Co-Founder & CEO di Maltese, nonché professionista di lunga data del mondo della comunicazione italiana.

Lorenzo Cabras, Co-Founder & COO di Maltese, oltre che docente di Branding e Comunicazione in diversi istituti quali l’Università di Padova e la Scuola Superiore dell'Università di Genova, ha commentato: “L’espansione internazionale di Maltese non si fermerà qui, stiamo già pensando al next step, che sarà con tutta probabilità la Francia ci spinge una grande passione, ecco perché un aspetto cruciale del progetto è costruire cultura e consapevolezza sul consumo di un prodotto così esperienziale quale la birra artigianale”.