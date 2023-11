Messapica Inerti: eccellenza e sostenibilità nell'industria estrattiva

Messapica Inerti: come trasformare le rocce in risorse attraverso innovazione e responsabilità ambientale

Ceglie Messapica, terra ricca di storia e tradizione, vanta un gioiello industriale chiamato Messapica Inerti. Nata nel 1992 dal coraggio e dalla determinazione del suo fondatore, l'azienda ha radici profonde che affondano nei terreni dove ha iniziato il suo percorso, e che continuano a essere il fulcro dell'attività. Il titolare di Messapica Inerti ha abbracciato un sogno, partendo dall'acquisto degli appezzamenti per poi iniziare un processo di crescita senza precedenti. Partendo dalla fase di estrazione degli inerti, ha fatto leva sul proprio impegno e sull'autofinanziamento per realizzare un progetto ambizioso. La determinazione e la passione lo hanno guidato attraverso ogni fase, acquisendo impianti per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi.

La storia delle cave di pietra di Messapica risale all'antichità, quando le abili mani degli artigiani e dei lavoratori estrassero pietra calcarea, tufo e altre varietà di rocce dalle profondità della terra. Queste risorse naturali sono state utilizzate per erigere edifici e infrastrutture che ancora oggi testimoniano il passato glorioso della regione. Grazie alla competenza e alla maestria tramandata di generazione in generazione, i minatori e gli operatori delle cave di Messapica hanno imparato a identificare le migliori qualità di pietra, a estrarle con cura e a plasmarle in maniera tale da esaltarne la bellezza e la resistenza.

Ciò che rende Messapica Inerti un'eccellenza nell'industria estrattiva è il suo approccio all'utilizzo dei materiali estratti. Con rocce calcaree, sfruttate al massimo attraverso processi di frantumazione, l'azienda riesce a impiegare il 100% di tali risorse. Anzi, le polveri, spesso considerate sottoprodotti, vengono trasformate in Filler, componente essenziale nella produzione di conglomerati bituminosi. Un aspetto centrale dell'operatività di Messapica Inerti è l'attenzione verso l'ambiente. Il processo di estrazione avviene tramite martelli idraulici comandati da escavatori con motori di ultima generazione. Questi motori, oltre a garantire un basso consumo di carburante, riducono significativamente le emissioni, integrando la sostenibilità ambientale nell'operatività quotidiana dell'azienda.

L’intervista di affaritaliani.it a Ilary Chirulli

Ilary Chirulli, riguardo all'azienda di famiglia, ha dichiarato: "L’azienda nasce nel 1992 dal volere del titolare, che decise di acquistare i terreni dove tutt’oggi si trova l’azienda. Si autofinanziò con il proprio lavoro, partendo dal solo processo dell’estrazione degli inerti e procedendo, passo dopo passo, con l’acquisto di impianti per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi. Dai materiali estratti, riusciamo a utilizzare il 100%. Questo perché si tratta di rocce calcaree: con diversi processi di frantumazioni si utilizzano anche le polveri, che diventano Filler utilizzato per la produzione di conglomerato bituminosi. Il processo di estrazione avviene tramite l’uso di martelli idraulici comandati da escavatori con motori di ultima generazione, a basso consumo di carburante e a basse emissioni".

L'azienda si pone come esempio di eccellenza non solo nell'ambito estrattivo, ma anche nella sua etica di lavoro improntata alla sostenibilità ambientale e alla ricerca continua di soluzioni innovative. Messapica Inerti è un simbolo di perseveranza, innovazione e rispetto per l'ambiente, dimostrando che l'industria estrattiva può coniugare progresso e responsabilità ambientale per un futuro migliore.