Mundys e Wyman: pubblicata l'analisi 'Fast-tracking the Mobility Revolution'

Mundys in collaborazione con Oliver Wyman lancia il white paper 'Fast-tracking the Mobility Revolution' sull'evoluzione della mobilità sostenibile

Il panorama della mobilità è in costante evoluzione, spinto dall'urbanizzazione crescente, dalla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e dall'innovazione tecnologica. In questo contesto dinamico, Mundys, capogruppo internazionale che gestisce aeroporti, servizi di mobilità urbana e interurbana, autostrade e infrastrutture, si impegna a fornire soluzioni sempre più innovative, sostenibili, sicure ed efficienti. La mission di Mundys è chiara: semplificare la vita quotidiana delle persone, soddisfacendo il bisogno primario di spostarsi in modo sostenibile, integrato e intelligente, rendendo unica l'esperienza del viaggio.

L'innovazione è una leva fondamentale per sostenere la sostenibilità a lungo termine del business di Mundys. In collaborazione con Oliver Wyman, leader globale nella consulenza strategica, Mundys ha elaborato un'analisi di foresight sull'evoluzione della mobilità sostenibile, pubblicando il white paper "Fast-tracking the Mobility Revolution". Questa analisi identifica 9 "megatrend" che avranno un impatto significativo sull'ecosistema della mobilità futura. Tra di essi, emergono tendenze legate a tecnologie emergenti come le tecnologie basate sullo spazio, il miglior utilizzo dello spazio urbano, l'esperienza migliorata dei clienti e il supporto alla transizione verso una mobilità più sostenibile ed equa.

Nel contesto di questi trend, la sfida per gli attori del settore è focalizzarsi sulle opportunità più attrattive. Mundys suggerisce una serie di ambiti da considerare per accelerare la transizione verso la mobilità del futuro come l'espansione del perimetro dell'ecosistema della mobilità: le industrie convergono verso soluzioni multimodali per soddisfare le esigenze dei clienti, aprendo nuove opportunità di collaborazione tra diversi settori; espansione delle offerte di servizio: oltre ai servizi tradizionali di trasporto, è necessario integrare una gamma più ampia di soluzioni, coinvolgendo settori come la tecnologia e l'energia; coordinamento del supporto pubblico e privato: è essenziale creare partnership tra istituzioni pubbliche e aziende private per sostenere l'innovazione e accelerare il progresso verso una mobilità più sostenibile; creazione di politiche favorevoli per la transizione della mobilità: politiche sistemiche che incoraggino la carbon neutrality e la sicurezza energetica sono fondamentali per promuovere l'innovazione e la competitività nel settore.