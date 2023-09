N26: Claudio Bedino nominato nuovo General Manager Italia e Sud Est Europa

N26, Bedino è il nuovo General Manager: sarà responsabile della banca online sui mercati di Italia e Sud Est Europa

La banca online N26 annuncia la nomina di Claudio Bedino a General Manager per l'Italia e il Sud Est Europa. Nel suo nuovo ruolo, Bedino avrà la responsabilità di sviluppare la presenza e l'offerta di prodotti chiave in uno dei mercati più importanti per la banca. Bedino ricoprirà il nuovo ruolo con effetto immediato, succedendo ad Andrea Isola che ha, medio tempore, mantenuto la posizione dopo la recente nomina a VP of European Markets and Business Operations di N26.

Bedino porta in N26 la sua vasta esperienza nel mondo del Fintech, maturata all’interno di alcune delle più innovative scale up della industry, dove ha operato in settori altamente regolamentati, riuscendo ad integrare soluzioni, prodotti e marketing in un'ottica di crescita e innovazione. Tra le varie esperienze prima di N26, infatti, il manager ha fondato Starteed, startup pioniera nel settore del crowdfunding in Italia, e successivamente co-fondato Oval Money, applicazione per il risparmio e l'investimento progettata a supporto di una maggiore consapevolezza finanziaria dei Millennial.