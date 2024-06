Named Group: annunciata l'acquisizione di LIFe Laboratorio Italiano Fermentati

Named Group acquisisce LIFe Laboratorio Italiano Fermentati: l'obiettivo è promuovere cibi fermentati e non pastorizzati

Named Group, il polo italiano della salute naturale, ha annunciato l'acquisizione di LIFe Laboratorio Italiano Fermentati, azienda pioniera nella produzione di verdure biologiche fermentate spontaneamente. Questa mossa strategica consolida Named Group come leader nell'innovazione e nella salute, ampliando il proprio portfolio con una linea di alimenti vegetali biologici fermentati spontaneamente non pastorizzati. Con questa acquisizione, Named Group rafforza la sua posizione come unico attore del mercato consumer health che basa la propria ricerca e offerta sul concetto dell'essere umano come organismo integrato alla totalità dei microrganismi che lo abitano.

Alessio Romitelli, Deputy CEO di Named Group, ha dichiarato: “Con l’ingresso di LIFe nella sempre più numerosa famiglia Named Group, saremo in grado di ampliare ulteriormente la nostra offerta con alimenti vegetali fermentati spontaneamente, grandi alleati della salute e della longevità. L’acquisizione ci permetterà di fattorizzare le competenze di LIFe nell’R&D di Gruppo, con l’obiettivo di realizzare integratori sempre più efficaci nel rispondere alle specifiche esigenze di benessere lungo tutte le fasi della vita, integrando la conoscenza del microbiota che la nostra Wellmicro ci mette già a disposizione e ponendoci nella posizione di leader in questo campo”.

Il supporto che tali alimenti apportano alla biodiversità del microbiota intestinale è centrale nella riscoperta e valorizzazione degli alimenti fermentati. I benefici degli alimenti fermentati, come scoperto dal biologo e immunologo russo Élie Metchnikoff, includono la produzione di “corpi disinfettanti” benefici per l’ospite umano. Studi scientifici moderni continuano a dimostrare gli effetti positivi di questi alimenti sul benessere dell'uomo, contribuendo a un crescente interesse da parte di nutrizionisti e consumatori.

Gli alimenti fermentati sono trasformati da microrganismi come lieviti e batteri, migliorando il loro valore nutrizionale e promuovendo l'equilibrio dei microbi intestinali. La linea di prodotti LIFe comprende Kimchi Mediterraneo, Kimchi di cavolo, Sauerkraut viola e zenzero, Sauerkraut speziati, Sauerkraut limone e menta, e Giardiniera. Flavio Sacco, co-fondatore di LIFe e responsabile della Produzione e della R&S, ha affermato: “Il mio obiettivo è dimostrare al mondo che i microbi sono una parte bella e necessaria della vita di tutti i giorni e che esiste, confermata da studi scientifici che si stanno moltiplicando, un’influenza positiva dei cibi fermentati sul benessere di quell’organo che si conferma ogni giorno di più fondamentale per la salute fisica e mentale di ciascuno: il microbiota intestinale”.

La biologa nutrizionista Livia Galletti ha aggiunto che uno studio della Stanford University ha dimostrato come una dieta a base di alimenti fermentati porti a un aumento della biodiversità del microbiota intestinale, rispetto a una dieta ricca di fibre. Questo conferma i benefici consolidati ed emergenti degli alimenti fermentati. L'acquisizione di LIFe da parte di Named Group è un passo significativo verso un'alimentazione più salutare e sostenibile, promuovendo cibi fermentati e non pastorizzati. La mission di LIFe di avvicinare le persone ai cibi fermentati è ora parte integrante dell'obiettivo di Named Group di sviluppare soluzioni per il benessere anche a tavola.