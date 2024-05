Nexi e Shopreme insieme per migliorare l’esperienza di acquisto in store

Nexi: annunciata partnership con Shopreme per migliorare l’esperienza di acquisto in store per i consumatori di tutta Europa

Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, annuncia una partnership strategica con shopreme, società all’avanguardia nella realizzazione di sistemi di cassa avanzati. In base all’accordo, Nexi integrerà le soluzioni di self-checkout di shopreme nella propria offerta di prodotti e servizi per gli esercenti, a testimonianza dell’impegno comune delle due aziende per ridisegnare l’esperienza di acquisto in-store, puntando concretamente su praticità, efficienza e innovazione a vantaggio di tutti gli esercenti e consumatori europei.

Mentre l’Europa è concretamente impegnata nella transizione dal contante ai pagamenti digitali, le preferenze di acquisto dei consumatori si orientano sempre più verso soluzioni comode e innovative: cresce, infatti, la domanda di servizi self-service, di casse automatiche e di tecnologie di checkout da mobile in molti settori della vendita al dettaglio, come gli alimentari, la moda, il design per la casa, il travel retail e la cosmesi. Inoltre, i commercianti stanno costantemente esplorando nuovi allestimenti per i propri punti vendita con gli obiettivi di aumentare il numero dei clienti e di offrire loro la massima comodità, ottimizzando al tempo stesso i costi in termini di dimensioni dei negozi.

In questo contesto, la partnership consentirà a Nexi di integrare le innovative soluzioni di self-checkout di shopreme nella propria proposta commerciale. Integrando la propria tecnologia al servizio della sicurezza dei pagamenti con le soluzioni di self-checkout per dispositivi mobili e totem di shopreme, Nexi fornirà ai commercianti soluzioni di incasso in-store completamente fluide, consentendo loro di offrire ai consumatori esperienze di pagamento autonome, efficienti, che riducono i tempi di coda, consentendo così al personale dei negozi di dedicarsi alla cura dei clienti.

“Siamo fermamente convinti che i pagamenti digitali possano essere un mezzo per creare percorsi di acquisto coinvolgenti, frictionless ed efficienti, per questo ci impegniamo a supportare gli esercenti nell’ innovare i layout dei loro negozi e le esperienze di acquisto dei loro clienti", ha dichiarato Roberto Catanzaro, Chief Business Officer, Merchant Solutions di Nexi Group. "La combinazione delle competenze di Nexi nei servizi di incasso digitale con le soluzioni di cassa all'avanguardia di shopreme è un passo importante in questo percorso: continueremo a fornire a tutti nostri clienti soluzioni di livello globale per consentire loro di aumentare i ricavi e l'efficienza, garantendo al contempo competenze, conoscenze e supporto tipici di una realtà radicata in tutti i territori in cui opera”.

Nico Müller, Chief Commercial Officer di shopreme, ha commentato: “In shopreme ci impegniamo a offrire un'esperienza di acquisto impeccabile e priva di interruzioni in tutti gli aspetti del percorso di acquisto: per questo è essenziale che vi sia un'ottima esperienza di pagamento. In Nexi abbiamo trovato un partner di eccellenza, in grado di offrire una vasta esperienza nella gestione delle complessità del mercato europeo dei pagamenti”.

Le soluzioni di pagamento self-service frutto della partnership tra Nexi e shopreme saranno introdotte progressivamente nel 2024. La distribuzione nei mercati chiave di Nexi inizierà in Germania, Austria e Svizzera, seguiranno l'Italia e i Paesi del Nord Europa.