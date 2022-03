Nexi, sviluppate nuove carte di debito con Banca Passadore & C.

Nexi, disponibili le nuove carte di debito PassadorePay per prelievi e pagamenti con le funzionalità più avanzate sul mercato

Nexi, la PayTech leader in Europa nel mercato dei pagamenti digitali, ha realizzato in collaborazione con Banca Passadore & C., banca privata indipendente che opera dal 1888 al servizio della clientela privata e delle imprese, le carte di debito internazionale PassadorePay. I clienti della Banca, da oggi, potranno richiedere PassadorePay, PassadorePay Premium e PassadorePay Small Business, le carte di debito internazionale sviluppate da Nexi più evolute ed esclusive sul mercato: accettate in tutto il mondo per pagamenti e prelevamenti grazie al collegamento con il circuito internazionale Mastercard, dispongono della tecnologia contactless per pagare con un solo gesto, sono abilitate al caricamento su dispositivi mobile per pagare tramite smartphone o smartwatch, sono utilizzabili per gli acquisti online e prevedono una copertura assicurativa e una tutela legale su cyber risk.

Si tratta di carte di pagamento caratterizzate da features digitali che le rendono semplici, comode e sicure: oltre all’addebito diretto in conto corrente il giorno stesso della spesa o del prelievo garantiscono assistenza continua grazie a un servizio clienti multicanale (numero verde dedicato, servizi SMS di sicurezza e 3D secure per gli acquisti online). Attraverso i canali on-line della Banca, la App Nexi Pay e il portale Titolari Nexi è possibile consultare i movimenti e verificare il plafond residuo della carta. Inoltre tramite il portale Nexi e App Nexi Pay è possibile personalizzare i limiti di spesa e visualizzare il PIN e i dati della carta.

La PassadorePay Premium, pensata per i clienti più esigenti, per chi viaggia frequentemente, per chi vuole servizi esclusivi e completamente digitali, si presenta con un metal core contactless da 12,5g e un packaging completo di welcome kit. La PassadorePay Premium garantisce: limiti di spesa mensili fino a € 50 mila per gli acquisti e prelievi, un concierge dedicato disponibile dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, il Fast Track per l’accesso immediato ai controlli di sicurezza e alle aree imbarchi, polizze assicurative esclusive con massimali elevati e la possibilità di godere dei vantaggi garantiti dal circuito MasterCard World Elite.