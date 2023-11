NTT Data: Innovazione, Sostenibilità e Globalità al Salone dei Pagamenti 2023

Salone dei Pagamenti 2023: NTT Data porta la sua vision tra Innovazione, Sostenibilità e Globalità

Il Salone dei Pagamenti 2023, la kermesse organizzata da ABI inaugurata a Milano lo scorso mercoledì 22 novembre, e che si concluderà venerdì 24 novembre, si sta svolgendo nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. Tra le proposte rivoluzionarie, a distinguersi anche NTT Data, un colosso dell'IT che sta ridefinendo il panorama dei pagamenti con soluzioni all'avanguardia. L'azienda si è posta l'obiettivo di presentare un end-to-end di pagamento totalmente nuovo, che non solo rispecchia i paradigmi dei nuovi trend di mercato, ma va anche incontro ai nuovi target di clientela.

Ciò è stato reso possibile attraverso una combinazione di invisible payment, un metodo che rende il processo di pagamento quasi impercettibile, e una forte impronta di sostenibilità. NTT Data non solo si impegna a supportare un concetto di sostenibilità nei confronti dei clienti finali, ma anche come IT provider, promuovendo soluzioni leggere, agili e flessibili.

In un settore in costante evoluzione, NTT Data si distingue per la sua capacità di anticipare i trend del mercato, offrendo soluzioni avanzate che sposano la tecnologia all'invisibilità dei pagamenti e si inseriscono nel contesto di una visione sostenibile. Il messaggio di NTT Data al Salone dei Pagamenti 2023 è chiaro: il futuro dei pagamenti è qui, e guarda a una fusione armoniosa tra tecnologia, sostenibilità e visioni globali.

L'intervista di affaritaliani.it ad Andrea Giuliani, Head of Digital Payments NTT DATA Italia

“Questo è per noi un momento estremamente importante, perché riusciamo, in questa edizione, a presentare una serie di innovazioni che combinano tutto quello che è il contesto core del mondo dei pagamenti con un concetto più tecnologico, abbinando la componente di invisible payment a quella della sostenibilità”, ha dichiarato Andrea Giuliani, Head of Digital Payments NTT DATA Italia. “Presentiamo un end to end di un pagamento totalmente nuovo, che rispecchia sia i paradigmi dei nuovi trend di mercato, sia i nuovi target di clientela, supportando comunque un concetto di sostenibilità non solo pensato per il cliente finale, ma anche per noi come IT provider”.

“Vogliamo supportare i nostri clienti realizzando soluzioni che risultino più light possibili, quindi più sostenibili, agili, flessibili e che vadano nella stessa ottica secondo cui stiamo formando le nostre risorse che si occupano di sviluppo dei prodotti”, ha proseguito Giuliani.

Nel contesto offerto dal Salone dei Pagamenti, spiega il manager, l’ambizione di NTT Data è quella di raccontare un punto di vista differente e complementare rispetto agli altri player: “Uno dei messaggi che vogliamo portare, cerca di unire la vision di clienti e provider rispetto a quella che è la vision del mercato, ma offrendo una prospettiva da parte di un system intagrator come NTT Data che porta sicuramente le proprie competenze e soprattutto contaminazioni a livello global”, ha concluso Giuliani.