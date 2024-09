Open Fiber, Bellaria Igea Marina: avviati i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga'

Open Fiber, Bellaria Igea Marina: al via i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga' finanziati con i fondi del PNRR

Sono iniziati i lavori a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, nell'ambito del "Piano Italia 1 Giga" per la realizzazione di una nuova infrastruttura a banda ultralarga. Il progetto, parte della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L’intervento è attuato da Infratel Italia con il supporto di Open Fiber, che coprirà il 30% dei costi, mentre il restante 70% sarà coperto dai fondi pubblici.

L'iniziativa è mirata a collegare oltre 3.110 civici nel comune tramite la tecnologia FTTH (Fiber To The Home) e altri 26 con connessioni FWA (Fixed Wireless Access), garantendo una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo. L’infrastruttura si estenderà per oltre 92 chilometri, di cui il 64% sarà realizzato sfruttando cavidotti e reti già esistenti, riducendo così l’impatto ambientale e urbanistico.

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso soddisfazione per l'inizio dei lavori, dichiarando: "È un intervento molto importante, che porterà una significativa infrastrutturazione digitale del territorio con fibra per rendere la nostra realtà sempre più connessa: un investimento di milioni di euro per lavori che riguarderanno la nostra città per diversi mesi ma che porterà grande utilità alle famiglie e alle aziende di Bellaria Igea Marina". Giorgetti ha inoltre sottolineato la positiva collaborazione con Open Fiber per limitare i disagi e pianificare gli interventi in maniera coordinata con le attività cittadine.

Anche Grazia Serena D'Agostino, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna, ha evidenziato i vantaggi del progetto: "Grazie al buon rapporto con l’amministrazione comunale oggi a Bellaria Igea Marina realizziamo l’infrastruttura a banda ultralarga del ‘Piano Italia a 1 Giga’. Le potenzialità e le risorse di questa rete sono innumerevoli. Cittadini, imprese ed amministrazione comunale potranno accedere a servizi di ultima generazione come: telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, monitoraggio ambientale e gestione dell’illuminazione pubblica".

Con oltre 14 milioni di unità immobiliari raggiunte in tutta Italia, Open Fiber si conferma leader nelle connessioni FTTH e tra i principali operatori in Europa. La rete ultraveloce realizzata dall'azienda è attualmente disponibile in 240 città italiane e in circa 5.000 piccoli comuni, portando connettività e innovazione in tutto il paese.