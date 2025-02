Osservatorio Just Eat: le nuove abitudini alimentari degli italiani tra gusto, salute e consapevolezza

Just Eat svela le nuove abitudini alimentari degli italiani: gusto e salute sono la nuova normalità

Con l'arrivo del nuovo anno e le tradizionali buone intenzioni, Just Eat, uno dei principali leader nel mercato globale del food delivery digitale, si impegna a ispirare i consumatori a scelte alimentari più consapevoli e sostenibili, senza rinunciare al piacere del cibo.

In un periodo in cui iniziative come Dry January e Veganuary stanno guadagnando popolarità, e molte persone vedono gennaio come un’opportunità per adottare uno stile di vita più sano, Just Eat continua a trasformare la consegna a domicilio da semplice comodità a un'opportunità di benessere, innovazione e rispetto per l'ambiente. Con l’obiettivo di accompagnare i consumatori in questo percorso, l’Osservatorio Just Eat giunge alla sua ottava edizione, fornendo un'analisi delle abitudini culinarie degli italiani e tracciando quattro principali profili di food lover in collaborazione con SQUADRATI: Puristi, Edonisti, Sentinelle e Seguaci. Tra questi, i Puristi spiccano per il loro approccio equilibrato e consapevole al cibo.

Per i Puristi, l’alimentazione non è solo un piacere per il palato, ma un'opportunità per nutrire mente e corpo con ingredienti di qualità, come superfood, prodotti biologici e a chilometro zero. Tra i trend più rilevanti di questo profilo spiccano il Self-Care Diet e il Versatile Food. Il Self-Care Diet riflette una dieta salutare e personalizzata, che predilige alimenti leggeri, naturali e facilmente digeribili. Coloro che seguono questo trend scelgono cibi arricchiti con proteine e nutrienti, alimenti sostitutivi della carne e prodotti a km zero. Parallelamente, il trend del Versatile Food unisce l’aspetto ludico e socializzante con una crescente attenzione all’etica e alla sostenibilità. Questo trend privilegia cibi colorati, leggeri e biologici, e promuove la consapevolezza alimentare anche nei momenti conviviali.

Quando si tratta di ristoranti, entrambi i trend si riflettono nelle scelte alimentari. Gli amanti del Self-Care Diet prediligono ristoranti che offrono menù plant-based, ricette salutari e ingredienti tracciabili e a chilometro zero, mentre quelli che seguono il Versatile Food preferiscono locali con menù "healthy", focalizzati su ricette vegetali e con attenzione alla filiera corta.

Per celebrare il profilo dei Puristi, Just Eat ha intrapreso una collaborazione esclusiva con Flower Burger, un brand italiano di fast food gourmet plant-based. Da questa partnership è nato il Just Eat Burger, disponibile in esclusiva sulla piattaforma dal 22 al 31 gennaio 2025. Il panino celebra i valori dei Puristi, combinando ingredienti di qualità come un morbido bun arancione, un hamburger vegetale alternativo, una salsa Baconnaise cremosa, cetriolini, insalata iceberg e bacon di carote, simbolo di innovazione e sostenibilità. Non si tratta solo di un piatto gustoso, ma di un impegno a favore della consapevolezza alimentare, dimostrando come il food delivery possa essere una scelta in linea con i valori di qualità e rispetto per l'ambiente.