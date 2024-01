PATRIZIA, annunciato il closing del primo fondo dedicato all’impact investing

PATRIZIA chiude il primo fondo di impact investing con una capacità d’investimento di 500 milioni di euro

PATRIZIA, società leader negli investimenti in economia reale, ha annunciato il closing del primo fondo dedicato all’impact investing con la creazione di un portafoglio pan-europeo di oltre 500 milioni di euro dedicato alla costruzione di alloggi sociali e a prezzi accessibili. Il fondo PATRIZIA Sustainable Communities si è assicurato l’impegno di 10 investitori istituzionali, con i fondi pensione danesi AP Pension e PKA come investitori principali.

Lanciato nel gennaio 2022, PATRIZIA Sustainable Communities ha già impegnato una quota significativa del proprio capitale in progetti di edilizia residenziale a prezzi accessibili nelle principali aree metropolitane dell'Europa occidentale. Il fondo ha iniziato il programma di investimenti con quattro grandi progetti, due a Dublino, in Irlanda, e due nel Regno Unito, a Milton Keynes e a Bishop's Stortford, che complessivamente forniranno circa 1.000 alloggi di edilizia sociale e nel segmento affordable.

In Irlanda, il fondo ha investito in due progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili in quartieri residenziali nella periferia di Dublino. I progetti sono in grado di ospitare oltre 1.600 residenti a reddito medio-basso, in appartamenti moderni con classificazione EPC A e certificazione HPI (Home Performance Index) e dotati di pannelli solari. L'investimento prevede anche la realizzazione di una nuova biblioteca, luoghi di incontro per i residenti, asili nido e aree verdi. Entrambi i progetti sono stati realizzati in accordo con l’Housing Association per garantire i benefici a lungo termine.

I primi due investimenti sono stati effettuati per finanziare lo sviluppo di 70 case di nuova costruzione con affitti a lungo termine a prezzi accessibili a Milton Keynes, a meno di 50 miglia a nord di Londra, e di 80 case di nuova costruzione a Bishop's Stortford, a meno di 25 miglia a nord-est di Londra. In entrambi i progetti, PATRIZIA si è assicurata anche la costruzione di ulteriori abitazioni sociali per il fornitore locale di alloggi registrati.

Marleen Bikker-Bekkers, fund manager di PATRIZIA Sustainable Communities e responsabile degli investimenti europei di PATRIZIA Global Partners, ha dichiarato: "Con una potenza di fuoco di oltre 500 milioni di euro, siamo entusiasti di avere un ruolo da protagonisti nell’affrontare il problema dell'accessibilità degli alloggi, grazie al nostro programma di investimenti paneuropeo. In tutto il mondo stiamo vivendo una transizione nel modo in cui viviamo, guidata dai cambiamenti demografici, dalle esigenze della società e dai mutamenti economici, che esercitano un'enorme pressione sul costo della vita. Con oltre 80 milioni di cittadini europei attualmente gravati dall’elevato costo degli alloggi, accelerare la fornitura di case di alta qualità a prezzi accessibili non è mai stato così urgente e non può essere realizzato solo dai Governi. Per questo, siamo felici di collaborare con loro e di contribuire alla soluzione di un importante problema che i cittadini affrontano quotidianamente".

Mathieu Elshout, responsabile della sostenibilità e impact investing di PATRIZIA, ha commentato: "Un pilastro fondamentale della strategia di sostenibilità di PATRIZIA è diventare leader nell’impact investing, in economia reale, entro il 2035. Nonostante i venti contrari dell'economia, il forte interesse che abbiamo riscontrato da parte degli investitori per lo sviluppo della nostra strategia impact investing rafforza la volontà, da parte nostra, di diventare un punto di riferimento nell’edilizia sociale e a prezzi accessibili, e rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di impatto e sostenibilità. Man mano che sviluppiamo la nostra esperienza nel campo dell'edilizia residenziale affordable in mercati residenziali chiave, non vediamo l'ora di fornire non solo nuove case di cui c'è estremo bisogno, ma anche di offrire ai nostri investitori un interessante duplice ritorno: un impatto sociale e ambientale sostenuto e buoni rendimenti finanziari".

PATRIZIA Sustainable Communities mira a costruire un portafoglio bilanciato che si concentri per oltre due terzi dei suoi asset nella gestione di progetti dedicati al segmento del social e affordable housing, insieme a investimenti più ampi in abitazioni alternative, infrastrutture sociali e spazi comunitari. PATRIZIA Sustainable Communities si concentrerà su opportunità di investimento a valore aggiunto con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% per i progetti di riposizionamento e di raggiungere l’impatto zero per gli edifici di nuova costruzione, con focus sui principali mercati residenziali europei.

PATRIZIA Sustainable Communities, la prima strategia SFDR Articolo 9 di PATRIZIA, si impegna a produrre un impatto ambientale e sociale positivo attraverso i propri investimenti. L'ambizione è quella di proporre alloggi a prezzi accessibili per oltre 7.500 cittadini, in circa 25 aree metropolitane europee. La strategia di PATRIZIA ha tre punti fermi (alloggi a prezzi accessibili, immobili “green” e inclusione e connettività) ed è allineata a otto dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) che compongono l'Agenda 2030, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.