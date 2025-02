Pettenon Cosmetics, annunciata la fusione con G&P

Pettenon Cosmetics, al via la fusione con G&P Cosmetics per rafforzare il Made in Italy e la presenza sui mercati globali

Pettenon Cosmetics, azienda di riferimento a livello internazionale nel settore della cosmetica professionale per capelli e pelle, compie un nuovo passo nella sua strategia di espansione con l'integrazione di G&P Cosmetics.

A partire dal 1° gennaio 2025, la società controllata verrà ufficialmente incorporata, con l'obiettivo di migliorare la competitività del Gruppo, aumentare l'efficienza operativa e rafforzare il ruolo di promotore del Made in Italy nel mondo. Grazie ai suoi tre poli produttivi specializzati, Pettenon Cosmetics consolida ulteriormente la propria presenza sui mercati globali.

“L’integrazione di G&P Cosmetics, la nostra Casa del Colore, rappresenta un passaggio strategico fondamentale per Pettenon Cosmetics. Il colore è un elemento imprescindibile nel mondo dell’haircare professionale, dove innovazione e qualità sono fattori decisivi per il successo. Con questa fusione, valorizziamo il nostro know-how produttivo e rispondiamo in modo eccellente alle richieste di un mercato sempre più competitivo ed esigente”, ha dichiarato Luigi Ambrosini, Amministratore Delegato di Pettenon Cosmetics. “Questo passaggio permette di unire tradizione e innovazione, rafforzando il nostro impegno per una crescita sostenibile e l’espansione globale del Made in Italy, mettendo al centro il talento e le competenze delle nostre persone”.

Grazie alla fusione, approvata dall’Assemblea Soci e dal CdA il 25 settembre 2024, Pettenon incorpora tutti gli asset di G&P Cosmetics, inclusi personale, marchi e proprietà immobiliari, garantendo una gestione più centralizzata ed efficace. La procedura sindacale, completata con successo con il consenso di tutte le parti, permette ai 119 dipendenti di G&P Cosmetics di passare a Pettenon senza interruzioni, mantenendo i diritti acquisiti e i benefit aziendali.

Questa fusione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per la crescita di Pettenon Cosmetics. L'unione delle competenze e delle risorse di G&P Cosmetics consentirà al Gruppo di potenziare la ricerca e lo sviluppo, offrendo soluzioni sempre più innovative e rispondendo con efficacia alle dinamiche di un mercato globale in continua evoluzione. Con tre stabilimenti produttivi altamente specializzati a San Martino di Lupari (PD), Cartigliano (VI) e Sansepolcro (AR), l'azienda rafforza la sua posizione di leader nella cosmetica professionale italiana, confermandosi un partner solido e affidabile per clienti e collaboratori in tutto il mondo.