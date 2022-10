Philips, Roy Jakobs nominato nuovo Presidente e CEO

Philips, annunciata la nomina di Roy Jakobs a nuovo Presidente e CEO della società, a partire dal 15 ottobre 2022

Royal Philips ha annuncito la nomina, a seguito della riunione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (EGM), di Roy Jakobs che sarà il prossimo Presidente e CEO della società, a partire dal 15 ottobre 2022, succedendo all'attuale Presidente e CEO Frans van Houten.

"Sono davvero lieto che Roy Jakobs sia stato nominato CEO di Philips", ha affermato Feike Sijbesma, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Philips. "A nome dell'intero Consiglio di Sorveglianza, vorrei ringraziare Frans van Houten per aver condotto al successo il processo di trasformazione che ha fatto di Philips un leader globale nel settore dell’Health Technology. Siamo convinti che Roy Jakobs sia il giusto successore per guidare Philips nel suo impegno volto a contribuire al miglioramento della salute e del benessere delle persone a livello globale, e continuare a guidare l’azienda nel percorso di creazione di valore per i propri azionisti e stakeholder".

"È stato per me un onore e mi sento profondamente privilegiato per aver avuto l'opportunità di guidare Philips su un percorso di grande rilevanza per il suo futuro, scegliendo l'innovazione nel campo della salute e dell'assistenza sanitaria come nuovo focus per la nostra azienda", ha affermato Frans van Houten, CEO di Royal Philips. "Molti obiettivi sono stati raggiunti negli ultimi 12 anni e voglio ringraziare i tanti colleghi, appassionati e talentuosi, che hanno reso possibile tutto ciò. Tuttavia, molto resta da fare e questo sarà ora il compito del Comitato Esecutivo sotto la guida del mio successore. Auguro a Roy e al team grandi successi”.

"Sono onorato di essere stato nominato CEO di Philips e di poter continuare a contribuire, insieme ai colleghi, a migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l’innovazione", ha affermato Roy Jakobs, CEO entrante di Royal Philips. “Philips è un'azienda unica, un brand forte, con oltre 130 anni di storia all’insegna dell’innovazione e un brillante futuro come leader nell’Health Technology. Sono pronto a guidare l'azienda in modo trasparente, responsabilizzando e dando fiducia alle nostre persone, per affrontare insieme le sfide del presente e scrivere il prossimo capitolo della storia Philips".