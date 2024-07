Poste Italiane: il folder del Napoli Campione d’Italia trionfa nella Filatelia

Poste Italiane: il Folder del Napoli Campione d’Italia domina la classifica Filatelica, con oltre 150.000 cartelle vendute

Poste Italiane ha confermato ancora una volta la passione degli italiani per la filatelia con un risultato straordinario: il folder dedicato al Napoli Campione d’Italia è salito in vetta alla classifica della Filatelia. In soli dodici mesi, sono state vendute oltre 150 mila cartelle filateliche, un chiaro segno dell’amore del pubblico per i francobolli, che continuano a raccontare la storia e le eccellenze del nostro Paese attraverso immagini uniche.

Non solo il Napoli ha conquistato la cima della classifica. Al secondo posto troviamo il folder celebrativo del centenario dell'Aeronautica Militare, un altro momento storico che ha affascinato molti appassionati. Segue a breve distanza il francobollo dedicato al 75° anniversario di Tex Willer, il leggendario eroe del fumetto italiano, che ha saputo catturare l’immaginazione di generazioni di lettori. Questo successo conferma non solo la forza del collezionismo filatelico in Italia, ma anche l’importanza di celebrare e preservare attraverso i francobolli eventi e icone che fanno parte della nostra identità culturale.