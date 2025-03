Poste Italiane lancia il servizio passaporti negli uffici postali di Milano e provincia

Poste Italiane, un nuovo serivizio per i cittadini: da oggi si può richiedere il passaporto anche negli uffici postali di Milano e provincia

A Milano e nella sua provincia prende il via un innovativo servizio che consente di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso gli uffici postali. Grazie a un accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, i residenti e i domiciliati possono prenotare un appuntamento in uno degli uffici abilitati e presentare la documentazione necessaria direttamente allo sportello. L'iniziativa è stata presentata oggi nello storico ufficio postale di Milano Cordusio dai rappresentanti di Poste Italiane, alla presenza dell'Assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano, Gaia Romani, e del Dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, Roberto Guida.

Simonetta Vercellotti, Direttore della Filiale Milano 1 città di Poste Italiane, ha sottolineato l'importanza di questo giorno per Milano, evidenziando come il servizio passaporti si inserisca in una visione di sostenibilità e di attenzione ai bisogni dei cittadini, riuscendo a garantire un servizio fluido che migliora i processi telematici e la digitalizzazione. Anche Roberto Guida ha evidenziato come questa novità avvicini i cittadini ai servizi della pubblica amministrazione, alleggerendo il lavoro della Questura e riducendo i tempi di attesa. Gaia Romani ha invece sottolineato il valore dell’integrazione tra grandi e piccoli comuni, mentre Federico Sichel, Responsabile relazioni istituzionali nord-ovest di Poste Italiane, ha inquadrato il progetto nell’ambito di un’iniziativa più ampia, il progetto Polis, volto a rafforzare la capillarità e l’efficienza dei servizi postali.

In questa prima fase, il servizio è attivo in 12 uffici postali di Milano, tra cui quelli di Via Cordusio 4, Via Gozzoli 51, Viale Sabotino 21, Piazzale Nigra, Via Ripamonti 167, Via Marcona, Largo Corsia Dei Servi, Via della Moscova 30, Via Raffaello Sanzio 32, Via Ortica 19, Via Medeghino 16 e Via Lomazzo 25. Inoltre, è disponibile in 88 uffici postali dei Comuni della Città Metropolitana con meno di 15mila abitanti, nell’ambito del progetto Polis. Il procedimento è semplice: dopo aver prenotato online un appuntamento, il cittadino deve recarsi in uno degli uffici postali abilitati con un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, la ricevuta del pagamento del bollettino da 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo, è necessario presentare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto. Grazie alla piattaforma tecnologica, l'operatore postale raccoglierà le informazioni e i dati biometrici (impronte digitali e foto) e invierà la documentazione alla Polizia di riferimento. Una volta pronto, il passaporto potrà essere consegnato direttamente a casa del richiedente da Poste Italiane.

Dopo il successo ottenuto in diverse città italiane, il servizio viene progressivamente esteso su scala nazionale. Oltre ai 100 uffici postali di Milano e provincia, il progetto include 42 uffici nella provincia di Napoli, 124 a Bergamo e provincia e 4 nella provincia di Firenze. Complessivamente, nei 388 uffici postali delle grandi città coinvolte sono già state presentate circa 14.000 richieste di passaporto, mentre nei 2.052 uffici postali aderenti al progetto Polis le richieste superano le 25.000. Poste Italiane ha anticipato gli obiettivi di lancio del servizio, con oltre 3.800 interventi avviati, di cui più di 3.150 già completati. In totale, circa 55.000 pratiche sono state gestite in 3.921 uffici postali. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella trasformazione digitale dell'azienda, che continua a investire in innovazione e capillarità per rendere i servizi sempre più accessibili ai cittadini.

L'intervista di Affaritaliani a Simonetta Vercellotti, Direttore della Filiale Milano 1 città Poste Italiane

Simonetta Vercellotti, Direttore della Filiale Milano 1 città di Poste Italiane, ha dichiarato: "Oggi ci troviamo nell'ufficio postale di Milano Cordusio, ma il nuovo servizio per la richiesta e il rinnovo dei passaporti è attivo in tutta la città e in 88 comuni dell'hinterland milanese. Si tratta di un'iniziativa innovativa, già avviata lo scorso anno in alcune città italiane, che ha permesso di gestire quasi 40.000 richieste tra nuovi passaporti e rinnovi. Da oggi, anche i cittadini di Milano e dei comuni limitrofi possono accedere a questa opportunità per ottenere o rinnovare il proprio documento di viaggio".

"L'introduzione di questo servizio rappresenta un'importante alternativa alla Questura, che rimane l'unico organo ufficiale per l'emissione dei passaporti. Poste Italiane si propone come un'interfaccia in grado di semplificare la procedura, offrendo un canale aggiuntivo ai cittadini di Milano e dell’hinterland. La prenotazione è semplice e può essere effettuata attraverso il sito web di Poste Italiane o l'App Poste Italiane. Una volta fissato l'appuntamento, basterà recarsi all’ufficio postale selezionato con i documenti richiesti, che saranno chiaramente indicati al momento della prenotazione", ha concluso.