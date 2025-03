Newlat Food, presentati i risultati al 31 dicembre 2024: utile netto consolidato a €​​​​​​​ 142,3 mln

Newlat Food presenta i risultati al 31 dicembre 2024: utile netto consolidato pari a 142,3 milioni di euro, +5,3% rispetto al 2023

Si è svolta oggi, presso la sede di Borsa Italiana, la presentazione dei risultati dell'anno da poco concluso di Newlat Food che ha chiuso il 2024 con risultati finanziari da record, confermandosi un attore di primo piano nel settore agroalimentare europeo. L’azienda ha registrato ricavi consolidati combinati pari a 2,8 miliardi di euro, con un EBITDA normalizzato di 177,6 milioni di euro e un utile netto consolidato di 142,3 milioni di euro, segnando una crescita del 5,3% rispetto al 2023.

Il fatturato consolidato ha raggiunto quota 2,8 miliardi di euro, mentre l’EBIT consolidato ha toccato i 194,5 milioni di euro, registrando un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. Il Free Cash Flow sottostante ha raggiunto i 225 milioni di euro, con una Posizione Finanziaria Netta consolidata di -346 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai -437,4 milioni di settembre 2024. Il rapporto ND/EBITDA si attesta a 1,95x, riducendosi ulteriormente a 1,38x escludendo gli effetti dell’IFRS 16.

Il presidente di Newlat Food, Angelo Mastrolia, ha evidenziato il forte miglioramento della generazione di cassa, con oltre 197 milioni di euro di Free Cash Flow generati nel corso dell’anno. "Questi risultati dimostrano la solidità della nostra strategia finanziaria e la nostra capacità di creare valore nonostante un contesto macroeconomico complesso", ha dichiarato Mastrolia. "L’integrazione con il Gruppo Princes sta già dando i suoi frutti, permettendoci di ottimizzare la gestione del capitale circolante e di migliorare la marginalità operativa. Questo ci consente di guardare al futuro con fiducia e di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore agroalimentare".

Analizzando la performance delle diverse aree di business, emergono dinamiche differenziate. Il settore Dairy ha registrato una crescita del 5%, mentre il segmento Fish ha visto un incremento del 9%, trainato da una maggiore domanda e strategie commerciali efficaci. Al contrario, il segmento Pasta ha subito un calo del 9%, il comparto Bakery ha segnato una flessione del 10% e i prodotti speciali hanno subito una contrazione del 30%, principalmente a causa della pressione sui prezzi e della riduzione della domanda. I settori Drinks e Milk Products hanno mostrato una crescita rispettivamente del 5% e del 6%, grazie a strategie di pricing vincenti e a un incremento della domanda in alcuni mercati chiave.

Dal punto di vista geografico, il Regno Unito si è confermato il mercato principale per Newlat Food, con un fatturato di 1,48 miliardi di euro, segnando una crescita dell’1%. La Germania ha registrato un incremento significativo del 13%, raggiungendo i 195 milioni di euro, grazie alle ottime performance nei settori Dairy e Italian Products. L’Italia, invece, ha subito una flessione del 7%, penalizzata dal calo nei segmenti Pasta e Bakery. Per quanto riguarda i canali di vendita, la Grande Distribuzione Organizzata ha registrato un incremento dell’1%, mentre il segmento Private Labels ha segnato una crescita del 2%.

Newlat Food ha recentemente completato con successo un’emissione obbligazionaria da 350 milioni di euro a un tasso del 4,75%, con scadenza nel 2031. Questa operazione, unita alla riduzione dei tassi da parte della BCE, comporterà una diminuzione degli oneri finanziari di circa 15 milioni di euro nel 2025, con un impatto positivo sulla redditività aziendale. L’integrazione con il Gruppo Princes sta proseguendo con successo, generando sinergie significative nella gestione della supply chain e nella centralizzazione degli acquisti. Per il 2025, la società prevede un’ulteriore crescita della redditività grazie all’ottimizzazione delle risorse e a un’attenta gestione finanziaria.

Nonostante le sfide macroeconomiche e le pressioni sui prezzi, Newlat Food ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e crescita. Con una strategia finanziaria solida e un focus costante sulle sinergie derivanti dall’acquisizione di Princes, l’azienda si prepara ad affrontare il 2025 con prospettive di crescita e consolidamento ancora più solide.

L'intervista di affaritaliani a Angelo Mastrolia, Presidente di Newlat Food

"Devo dire che tutti i settori hanno registrato una buona crescita. Il mix dei nostri prodotti risulta particolarmente attrattivo per i retailer, i quali sono molto interessati alla nostra capacità di offrire un portafoglio solido e diversificato. Abbiamo inoltre implementato una serie di iniziative volte a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, come ha sottolineato anche Simon. Siamo fortemente impegnati nel creare le condizioni per migliorare ulteriormente il livello di sostenibilità, che è già molto elevato. A conferma di ciò, abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti, pubblicati anche su riviste specializzate. Guardando al futuro, prevediamo una crescita dell’EBITDA e un incremento del fatturato di circa il 2%", ha dichiarato Angelo Mastrolia, Presidente di Newlat Food, ai microfoni di affaritaliani.