PostePay racconta l'innovazione "cashless" al Salone dei Pagamenti

PostePay partecipa al Salone dei Pagamenti 2022: incontri, workshop e uno stand dedicato ai nuovi servizi

PostePay è presente alla settima edizione del Salone dei Pagamenti, il convegno ospitato da Mico-Milano Congressi in programma dal 23 al 25 novembre. L'evento, che ha l'obiettivo di promuovere un dialogo avvincente tra i più grandi leader del mondo bancario, si trasforma nella perfetta occasione per mostrare al pubblico l'impegno di PostePay verso la digitalizzazione e l'ottimizzazione tecnologica dei propri servizi, promuovendo una società più smart e cashless. Nel corso del Salone, Poste e PostePay saranno protagoniste di incontri e workshop, presenti anche al proprio stand espositivo dedicato alle ultime novità commerciali. Le due introduzioni più recenti, su cui PostePay si concentra maggiormente, corrispondono al Wallet Postepay Digital e al Soft Pos.

Tutti i visitatori in arrivo al Salone dei Pagamenti hanno la possibilità di testare con mano prodotti e servizi PostePay, così da comprendere la vera natura dell'innovazione proposta. É possibile ricevere in dotazione momentanea uno smartphone con il Digital Wallet Postepay, attraverso cui acquistare un gadget all’interno dello stand, il tutto sfruttando le modalità di pagamento Codice oppure attraverso il Soft POS.

Allo stesso modo, il visitatore può navigare su un sito e-commerce di una fittizia agenzia di viaggi e, grazie allo smartphone fornito, acquistare un viaggio per una destinazione europea, provando così l’esperienza di un pagamento in contrassegno alla ricezione di un pacco SDA utilizzando lo smartphone. Infine, è possibile utilizzare lo smartphone per simulare il trasferimento di denaro in tempo reale tra due Digital Wallet Postepay.

Il 24 novembre, Flavio Mastrangelo, responsabile acquiring e loyalty Postepay, sarà tra i relatori dell’incontro “L’evoluzione dell’e-commerce, oltre il buy-now-pay-later”, in programma dalle 12 alle 13. É poi previsto un ultimo incontro con gli esperti di PostePay, giovedì 24 dalle 15.30 alle 17, quando Simona David, responsabile delle iniziative progettuali, interverrà nel panel “Oltre l’Omnicanalità”.

L'intervista di affaritaliani.it a Marco Siracusano, Amministratore Delegato di PostePay

La pandemia ha inevitabilmente influenzato il comportamento d’acquisto della popolazione, portando cambiamenti significativi nel modo di approcciarsi al settore dei pagamenti digitali e ai loro principali vantaggi. A tal proposito Marco Siracusano, Amministratore Delegato PostePay, ha dichiarato: “Il comportamento d’acquisto dei nostri clienti ha subito una forte spinta verso il mondo dell’e-commerce. PostePay vanta la leadership nelle transazioni e-commerce in Italia fatte con carte, corrispondente a oltre il 30% delle quote di mercato. É cambiato molto anche l'approccio al pagamento tramite carta".

"Negli anni, abbiamo emesso oltre trenta milioni di carte, e i nostri clienti si sono adattati all'utilizzo quotidiano della tecnologia contactless. Il mondo della pandemia ha spinto affinché avvenisse una trasformazione da cash a pagamenti con carta, e da carta fino ai più moderni pagamenti digitali, in coincidenza con la crescita dell’e-commerce. La frequenza d’uso dei micro-pagamenti ha allargato enormemente le abitudini e le preferenze dei clienti italiani verso Postepay", continua Siracusano.

Le innovazioni portate avanti da Postepay nell'ambito dei pagamenti digitali dimostrano l'impegno dell'azienda e l'attenzione verso i propri consumatori. Come riportato da Marco Siracusano, Amministratore Delegato PostePay: "L'obiettivo è quello di innovare sempre di più l’ecosistema Postepay, fatto di punti di contatto fisici come gli uffici postali, e di punti di contatto digitali come il web e le app. Grazie alle recenti introduzioni, abbiamo messo al servizio dell’ecosistema di Postepay una rete ampia e variegata come quella gestita dai tabaccai PUNTOLIS".