Prénatal: lanciato il progetto Generazione G a sostegno della genitorialità

Prénatal presenta "Generazione G": focus sulla crescita demografica e sul supporto alla genitorialità

Prénatal lancia il progetto “Generazione G” (Generazione Genitori): l'obiettivo è affrontare il problema della discesa demografica che caratterizza l’Italia. Gli indicatori demografici 2023 riportati dall'Istat rilevano un calo importante della popolazione, con la natalità ai minimi storici. A tal proposito, Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, presente oggi alla presentazione di "Generazione G", ha commentato: “L’uomo è sempre una risorsa, senza il tasso di sostituzione i rischi iniziano ad essere preoccupanti a livello di welfar, pensioni e non solo, anche a livello di sostenibilità; pensiamo ad esempio allo spopolamento delle aree interne. Dunque, è importante che il tema sia all’ordine del giorno”. La Ministra Roccella ha sottolineato l'importanza del progetto che, assicurando un’effettiva unione tra pubblico e privato, contribuirà alla costruzione dell'Italia del futuro.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Moige - Movimento Italiano Genitori, ed altri operatori impegnati nel settore dell’infanzia da molteplici anni, con l’obiettivo di creare interazioni sempre più vaste e allargare ulteriormente la rete di supporto. Presenti in sede di presentazione, in rappresentanza delle aziende che hanno aderito al progetto, insieme ad Alberto Rivolta, CEO di Prénatal e Antonio Affinita, Direttore Generale di Moige, anche Giovanni Clementoni, CEO di Clementoni e Nicola Zotta, CEO di Artsana Group.

Alberto Rivolta, CEO di Prénatal, ha dichiarato: “L'Italia sta affrontando una crisi demografica senza precedenti, con ripercussioni significative sulla nostra società, sull’economia e sulle prospettive future del Paese. In occasione del sessantesimo anniversario di Prénatal abbiamo quindi deciso di assumere un ruolo attivo che possa generare sensibilizzazione corale su questo tema, con un impatto immediato e benefici tangibili sulle famiglie su tutto il territorio italiano, con un approccio di welfare di prossimità. Per raggiungere questo obiettivo credo sia fondamentale fare sistema tra istituzioni e imprese, per questo sono lieto di avviare la prima fase del progetto alla presenza del Ministero per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità, in collaborazione con il Moige e le prime aziende partner che hanno deciso di supportare Generazione G con il fine ambizioso di generare un cambiamento socioculturale”.