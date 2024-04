Quadrivio & Pambianco, Made in Italy Fund II acquisisce Filippo De Laurentiis

Made in Italy Fund II completa un nuovo investimento nel settore abbigliamento e acquisisce Filippo De Laurentiis

Made in Italy Fund II, il fondo di Private Equity promosso e gestito da Quadrivio & Pambianco che investe nei settori del Lifestyle, Apparel & Accessories, Design, Beauty e Food & Beverage, ha acquisito la maggioranza di Ferrante Brands, società a cui fa capo il marchio Filippo De Laurentiis.

L’operazione è stata completata in partnership con parte della famiglia venditrice, che reinvestirà nel progetto con una quota del 49%. L’acquisizione di Filippo De Laurentiis rappresenta il secondo investimento di Made in Italy Fund II, dopo che a marzo è stato perfezionato il reinvestimento in Autry - brand iconico di sneakers - , e il tredicesimo investimento di Quadrivio & Pambianco nel segmento Lifestyle.

La società è stata fondata a Pescara nel 2011 dalla famiglia Ferrante ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento in maglia – posizionamento premium -, destinati principalmente a un pubblico maschile. Filippo De Laurentiis rappresenta un chiaro esempio di tradizione italiana in termini di stile ed eleganza. La produzione è 100% Made in Italy ed è realizzata con prodotti di prima qualità: tra cui cashmere, lana, yak, alpaca, seta, lino e cotone. La società ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato di circa 17 milioni di euro e un EBITDA di 3,2 milioni di euro. A livello geografico, oltre il 40% dei ricavi è generato all’estero, prevalentemente in Giappone, Germania e Regno Unito. L’intero fatturato è generato oggi sul canale wholesale.

A seguito dell’acquisizione, il piano di crescita della società prevede l’ulteriore sviluppo del canale wholesale; l’avvio di un piano di espansione internazionale con focus su Stati Uniti e Asia; il lancio del canale online; l’ingresso nel canale retail; e l’ampliamento della gamma prodotti con l’introduzione di una collezione dedicata anche al segmento donna.

Alessandro Binello, Group CEO di Quadrivio Group e Managing Partner Made in Italy Fund II, ha così commentato l’operazione: “Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione di Filippo De Laurentiis, che conferma ancora una volta la strategia dei nostri fondi di Private Equity. Investiamo nelle migliori eccellenze italiane, con l’obiettivo di valorizzarle e trasformarle in piccole multinazionali, competitive su scala globale. Riteniamo che Filippo De Laurentiis abbia tutte le caratteristiche per diventare un operatore di riferimento, in Italia e all’estero, nel segmento della maglieria”.

Filippo Ferrante, prossimo CEO di Filippo De Laurentiis, ha aggiunto: “L’investimento di Quadrivio è un punto di passaggio determinante per il nostro progetto imprenditoriale: come azienda familiare abbiamo fatto tanti sacrifici per governare la fase di start-up nell’ultimo decennio, che è stato estremamente impegnativo a livello competitivo, ora abbiamo l’occasione di evolverci mescolando le nostre competenze manageriali, organizzative e relazionali a quelle di un fondo di investimento che crede, come noi, nella sinergia quale strumento principe per fare business al giorno d’oggi”.