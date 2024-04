refurbed presenta un modello di calcolo per il ciclo di vita dei dispositivi

refurbed e l'Istituto di ricerca Fraunhofer presentano un modello globale unico di calcolo dei dati di valutazione del ciclo di vita dei dispositivi elettronici

Nel 2023, refurbed, il principale mercato online di prodotti ricondizionati, ha compiuto un passo epocale verso una maggiore trasparenza ambientale nel settore dell'elettronica. Collaborando con l'istituto di ricerca Fraunhofer, ha sviluppato un modello di calcolo unico al mondo per valutare l'impatto ecologico dei dispositivi ricondizionati. Questo ha permesso di quantificare per la prima volta l'impatto ambientale causato dai prodotti ricondizionati, aprendo la strada a un'informazione più trasparente per i consumatori.

L'obiettivo di refurbed è sempre stato quello di promuovere un consumo più sostenibile. Con questo modello di calcolo, ora è il primo marketplace al mondo a fornire ai consumatori parametri verificati in modo indipendente sull'impronta ecologica di circa 10.000 prodotti elettronici. Peter Windischhofer, co-fondatore di refurbed, ha dichiarato: "Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti verso il raggiungimento di questo traguardo. Ora abbiamo l'opportunità di garantire quella trasparenza che tutti dicono essere auspicabile, ma non possibile".

Il modello di calcolo, sviluppato da Fraunhofer Austria GmbH, ha generato tre variabili fondamentali dal punto di vista ecologico per i prodotti elettronici: il consumo d'acqua per l'acquisto di un prodotto nuovo rispetto al processo di ricondizionamento, le emissioni di CO2 durante la nuova produzione rispetto al ricondizionamento di un prodotto, e il risparmio di rifiuti elettronici grazie al ricondizionamento anziché al nuovo acquisto. Inoltre, questa metodologia di calcolo determina tutte le emissioni di gas a effetto serra che si verificano durante l'intero ciclo di vita del prodotto e le confronta con quelle che si verificano per lo stesso prodotto nel secondo ciclo di vita, attraverso il ricondizionamento e il riutilizzo.

I risultati sono sorprendenti: l'acquisto di prodotti ricondizionati può portare a un risparmio significativo di CO2. Ad esempio, un iPhone 11 Pro Max ricondizionato può risparmiare fino a 117kg di CO2 rispetto a un nuovo acquisto. Analogamente, un laptop Dell Latitude 5420 Rugged ricondizionato può risparmiare fino a 872,9kg di CO2. Ma le buone notizie non finiscono qui. Confrontando i dati dello studio pilota del 2023 con i risultati del nuovo modello di calcolo, si è scoperto che i risparmi di acqua, di emissioni di CO2 e di rifiuti elettronici dati dai prodotti ricondizionati sono addirittura superiori a quanto ipotizzato l'anno scorso.

Per refurbed, la trasparenza nella comunicazione dei dati è uno dei quattro pilastri della sostenibilità. Oltre allo sviluppo di una strategia di economia circolare e all'impegno politico per promuovere procedure europee come il diritto alla riparazione, la società investe in progetti ambientali e pubblica parametri scientifici sull'impronta ecologica dei prodotti. Gli indicatori ambientali calcolati per tutti i prodotti elettronici disponibili su refurbed sono già pubblicamente disponibili sul sito. Con questa iniziativa, refurbed sta aprendo la strada a un mercato elettronico più trasparente e sostenibile, dimostrando che è possibile fare scelte di acquisto più ecologiche già da ora.