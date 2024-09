Resort La Maviglia: via libera ai permessi di costruzione. Nuovo polo turistico d'eccellenza in Puglia

Puglia, Resort La Maviglia ottiene l'Autorizzazione Unica per l'avvio dei lavori. L'apertura è prevista per il 2027

La Maviglia annuncia che la Struttura di Missione della Zona Economica Speciale (ZES UNICA) ha concesso l’Autorizzazione Unica all’esecuzione dell’opera.

L’Avvocato Giuseppe Romano, Coordinatore Nazionale della ZES UNICA, ha firmato in data 13 settembre 2024 i permessi per la costruzione de La Maviglia Resort. La struttura comprenderà un hotel di 70 suite, un hotel all'interno del complesso golfistico di 20 camere, 4 ristoranti, 35 ville extralusso dallo stile individuale e una struttura SPA di 5000 mq all'avanguardia, insieme a un campo da golf di livello mondiale - il tutto in un'area di straordinaria bellezza naturale e patrimonio culturale della regione Puglia e del Sud Italia.

Tutto questo è stato possibile grazie alle nuove procedure per il rilascio dei permessi di costruzione nei territori della Zona Economica Speciale, che ora coprono l'intero Meridione d’Italia. Il supporto fornito durante la fase di valutazione dalla Governance e dallo staff tecnico della ZES UNICA - tra cui il Coordinatore Nazionale Giuseppe Romano, il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Sebastiano Molaro e i Direttori Generali Lorenzo Armentano e Pietro Paolo Mileti - ha consentito il successo dell'operazione. In ogni fase e passaggio della procedura è stata fornita una guida esperta e disponibile.

La Struttura di Missione della ZES UNICA è stata precisa e rigorosa nel rispettare le tempistiche, rilasciando l'Autorizzazione Unica in meno di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Sud Italia diventa così un luogo non solo bello da vivere, ma anche più attraente per gli investimenti. Lo staff della ZES UNICA è una leva molto efficace per gli investimenti nel Sud Italia, soprattutto per quanto riguarda l'attrazione di investitori stranieri, come nel caso de La Maviglia Resort; un complesso di proprietà di Ultimate Collection, società con sede in Svizzera guidata dall'imprenditore italo-svizzero Nicola Cortese.

“Ringraziamo il Governo di Giorgia Meloni e il Ministro Raffaele Fitto", ha commentato Nicola Cortese, "per aver approvato le misure che consentono di realizzare questi importanti investimenti e G. Romano e il suo Team della ZES UNICA per l'impeccabile gestione di queste nuove misure. La programmazione della ZES permetterà di dare il via ad importanti investimenti strategici, come La Maviglia Resort, in grado di attivare percorsi virtuosi con la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili e di qualità, con l’avvio di importanti progetti tecnologicamente innovativi, valorizzando la Puglia e dando impulso ad un turismo di qualità proveniente da tutto il mondo”.

“Sia il Team della ZES UNICA che il mio Team professionale", ha continuato Cortese, "hanno svolto un lavoro importante con la massima diligenza; hanno dimostrato di avere visione e lungimiranza, caratteristiche fondamentali per portare avanti un Progetto ambizioso come il nostro. Una grande idea può essere buona solo quanto le persone che la realizzano”.

“Siamo profondamente onorati di poter sviluppare il nostro progetto in questa straordinaria cornice. Il nostro impegno è quello di mantenere elevati standard di qualità, una forte integrazione con la comunità locale, l'ambiente e il ricco patrimonio culturale della Regione Puglia. Allo stesso tempo, puntiamo a definire nuovi standard di riferimento nella progettazione architettonica e paesaggistica nell'ambito dell'industria dell'ospitalità”, ha concluso Cortese.

Definiti alcuni dettagli progettuali, si prevede di iniziare la costruzione del Resort nei prossimi mesi e, come annunciato lo scorso aprile, l'apertura del Resort La Maviglia è prevista per il 2027.