Rigenerazione urbana, FS presenta 'Take Your Time - Polo Urbano'

Milano, Gruppo FS coniuga arte e rigenerazione urbana nel resiliente progetto "Take Your Time - Polo Urbano"

Questa mattina il Gruppo FS ha presentato il progetto "Take Your Time - Polo Urbano" presso l’ex Scalo Farini di Milano. Si tratta di una iniziativa che coniuga due sfere, arte e rigenerazione urbana, per costruire e raccontare Un Tempo Nuovo, quello delle città sostenibili del futuro, concept che ha ispirato il Piano Industriale del Gruppo FS 2022-2031. All’interno dell’ex Scalo Farini (in via Valtellina, 7) è stato dedicato uno spazio all’interpretazione artistica della rigenerazione urbana con 4 installazioni che valorizzano uno spazio e raccontano il Polo Urbano, la business unit del Gruppo che si occupa della rigenerazione sostenibile delle città e delle soluzioni di intermodalità e di logistica di primo e ultimo miglio nelle aree urbane.

A presenziare nel corso dell'evento di presentazione, Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS Italiane, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani, Renato Fontana, curatore artistico del progetto e gli artisti Jonathan Calugi (Urban Art), Luca Font e Alkanoids (Motion Design + Artist), Parisi 1876 (Light Design) e la compositrice e pianista Roberta Di Mario.

Il CCO di Ferrovie dello Stato Italiane, Luca Torchia, ha commentato: "Take Your Time significa Prendi il tuo tempo, e noi prendiamo il nostro anche in questo caso restituendo qualcosa ai territori ove siamo presenti, valorizzandoli. All'ex Scalo Farini viene restituita la sua bellezza mediante un'arte nuova, quella dei giovani, per dimostrare la nostra vicinanza ai cittadini".

FS punta dunque sull'arte contemporanea per tornare a valorizzare questi spazi, rivendicare dei siti per restituirli ai cittadini rigenerandoli in chiave sostenibile. Questa è solo la prima di quattro tappe del progetto Take Your Time (realizzato con il supporto del Gruppo Hdrà e del curatore artistico Renato Fontana) che nasce con l’intenzione di dare una rappresentazione della trasformazione creata dai quattro Poli di business di FS: Infrastrutture, Passeggeri, Logistica, Urbano.

"E quale migliore linguaggio" ha sottolineato Umberto Lebruto, AD di FS Sistemi Urbani, "potrebbe essere utilizzato per capire cosa c'è dietro le quinte di un processo così complesso di rigenerazione, se non l'arte, forma riconosciuta a livello internazionale che può essere messa a servizio di tutti?"

12 talenti italiani di provenienza artistica diversa donano la loro personale visione creativa sul concept del progetto dei quattro Poli tramite urban art, illustrazione, fotografia, graphic design, videomaking, paper art e anche musica, grazie all'apporto della talentuosa musicista che ha composto 4 brani per i Poli.

L'intervista di affaritaliani.it a Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS Italiane

L’iniziativa lanciata oggi, Take Your Time, vuole creare una commistione tra “la bellezza dell’arte e la rigenerazione urbana attraverso, in questo caso, il Polo Urbano”. Esso “si occupa di rigenerazione urbana restituendo ai cittadini e ai territori le aree dismesse o non più funzionali all’uso ferroviario, di cui noi siamo in possesso”. Questa la riflessione di Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS Italiane, ai microfoni di affaritaliani.it.

“Take Your Time si cala nei quattro Poli Industriali del Gruppo FS attraverso i quali si articola il nostro Piano Industriale decennale che comprende, oltre al Polo Urbano, il Polo Passeggeri, il Polo Infrastrutture e quello Logistica” aggiunge Torchia e difatti i Poli, lanciati con il Piano Industriale e già operativi, hanno l’obiettivo di sviluppare un sistema di infrastrutture e di mobilità sempre più integrati e sostenibili a beneficio del Paese.

Le dichiarazioni di Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani ad affaritaliani.it

A margine dell'evento, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani, ha chiosato: "Lo Scalo Farini è lo scalo più grande al centro della città di Milano, un vuoto urbano che vogliamo trasformare iniziando da oggi. Entro l'anno lanceremo al mercato il nuovo Scalo Farini". Lebruto la definisce una "grandissima opportunità" perché, trattandosi di un'area che interessa ben 360mila mq di superficie lorda a pavimento, la portata della trasformazione è elevata e potrà avere un notevole impatto in termini di servizi ai cittadini, "dalla residenza, al ricettivo, al social housing, allo studentato" aggiunge Lebruto.

Ma l'iniziativa dedica anche una particolare attenzione all'ambiente. "Più del 65% dell'area territoriale sarà trasformata in verde pubblico, sorgerà un grande parco lineare e il sogno che lanceremo alla città è quello di fare in modo che in futuro da Piazza Gae Aulenti si possa raggiungere a piedi le aree di Arexpo" ha concluso l'AD. Infatti l'attività del Polo Urbano mira a creare valore condiviso attraverso la rigenerazione urbana, tenendo in massima considerazione driver come sostenibilità ambientale ed energetica, intermodalità dei trasporti pubblici e privati, città dei 15 minuti con servizi e funzioni a portata di mano, centri urbani a misura d'uomo con spazi verdi e socialità, ricucitura urbana senza ulteriore consumo di suolo. Un nuovo concetto di spazio urbano per creare valore condiviso e mettere al centro la sostenibilità ambientale ed energetica.