Roma, Anytime Fitness: annunciata l’apertura di 5 nuovi club nella Capitale

Anytime Fitness cresce ancora nel Lazio: entro la fine dell'anno apriranno 5 nuovi club nella Capitale

Anytime Fitness continua ad espandersi nel Lazio: dopo la recente inaugurazione del nuovo club nella zona di Roma Pamphili, infatti, il brand annuncia ora l’apertura di 5 nuovi club nella Capitale e di uno a Tivoli entro la fine dell’anno. Un piano di crescita che è parte dell’ambizioso progetto di sviluppo del brand, intenzionato a raggiungere la quota di 400 club nei prossimi dieci anni, all’interno del quale il Lazio giocherà un ruolo determinante.

"Ci siamo posti un obiettivo molto sfidante per i prossimi dieci anni e siamo convinti che il Lazio giocherà un ruolo centrale nello sviluppo futuro del nostro sistema", ha commentato Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia. "Siamo estremamente soddisfatti dell'entusiasmo con cui la community laziale ha accolto il nostro format. E questo supporto ci motiva ulteriormente a proseguire con il piano di espansione, assicurando ai nostri iscritti strutture sempre all'avanguardia e servizi di alta qualità. Il club di Roma Pamphili, di recente apertura, sancisce a tutti gli effetti l’inizio di un ulteriore sviluppo di Anytime Fitness sulla Regione".

Il nuovo club Anytime Fitness, il 17esimo nell’area capitolina, sorge in Via Giuseppe Ghislieri 12 e potrà ospitare più di 1.000 iscritti: la palestra offre una superficie di oltre 600 mq, divisi in area cardio, isotonica e funzionale, zona pesi e sala corsi. Come il resto delle palestre Anytime Fitness, il club si distingue per essere aperto H24 per 365 giorni all’anno, Pasqua e Natale compresi, ma anche per un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione.

Altra caratteristica distintiva del club è la connessione globale con tutte le palestre Anytime Fitness in Italia e nel mondo: con la chiavetta magnetica fornita al momento dell'iscrizione, infatti, ogni iscritto può accedere a qualsiasi palestra ed in qualunque momento.