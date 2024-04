Rovagnati è Official Partner dell’edizione 2024 del Giro-E

Rovagnati annuncia di essere Official Partner dell’edizione 2024 del Giro-E, l'emozionante esperienza e-bike

Rovagnati si conferma al fianco della sostenibilità e dell'inclusione come Official Partner dell'edizione 2024 del Giro-E, l'emozionante esperienza e-bike dedicata agli appassionati del ciclismo, che segue le tappe del prestigioso Giro d’Italia. Dal 4 al 26 maggio, venti tappe attraverseranno l'Italia da Torino a Massa, da Siena a Bastia Umbra, da Bolzano a San Biagio di Callata, trasformando la "febbre" da Giro d’Italia in un banco di prova inclusivo per tutti gli amanti delle due ruote.

“Sosteniamo questa iniziativa condividendone ogni singolo valore di Giro-E è valorizzazione dei territori italiani, inclusione, incentivo a seguire stili di vita improntati al benessere, aspetti che l’azienda promuove attraverso il progetto Rovagnati Qualità Responsabile e all’interno del Manifesto de I Segreti del Buono, Sano e Giusto che abbiamo lanciato a ottobre 2023. Ci sentiamo così parte attiva dell’iniziativa che abbiamo scelto addirittura di metterci in gioco, anzi in strada, con una squadra di ciclisti d’eccezione: dipendenti Rovagnati, rete commerciale e amici che correranno insieme. Un’esperienza che siamo certi ci permetterà di valorizzare le nostre persone e dimostrare quanto concretamente e proattivamente crediamo nello sport e nel fare gruppo”, ha dichiarato Gabriele Rusconi, Managing Director and Board Member di Rovagnati.

Rovagnati si impegna attivamente nell'evento, mettendo in campo una squadra di ciclisti d'eccezione composta da dipendenti, rete commerciale e amici, pronti a pedalare insieme. "Un'esperienza che ci permetterà di valorizzare le nostre persone e dimostrare quanto crediamo proattivamente nello sport e nel fare gruppo", aggiunge Rusconi. Nella tappa inaugurale di Torino del 4 maggio, Rovagnati sarà affiancata dai ragazzi di PizzAut, che porteranno il loro iconico Food Truck con un messaggio di inclusione sociale attraverso la condivisione e la bontà.

In tutte le città di partenza del Giro-E, Rovagnati sarà protagonista del Green Fun Village, sensibilizzando sulle tematiche legate alla mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente attraverso talk, interviste, giochi e attivazioni locali. "Nello spazio Rovagnati coinvolgeremo le persone attraverso un ricco programma di attività dedicato alla scoperta del nostro Manifesto de I Segreti del Buono, Sano e Giusto e presenteremo in anteprima la nuova linea di Gastronomia legata al brand Snello, tre prodotti a basso contenuto di grassi e privi di nitriti, grazie alla nostra tecnologia proprietaria", ha concluso Rusconi.