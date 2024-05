Agici e Accenture: presentato il 24° Workshop dell'Osservatorio Utilities

Gli scatti d'Affari

Agici e Accenture, al via il 24° Workshop annuale dell'Osservatorio Utilities: focus sulla Generative AI

Un effetto destinato a durare nel tempo, quello dell’intelligenza artificiale generativa (Generative AI), la nuova frontiera dell’innovazione tecnologica che trasformerà il settore delle utilities sotto tutti i punti di vista. I numeri sono significativi: si stima che, per le Utilities, la Generative AI potrà portare a un incremento della produttività fino al 25% a livello mondiale. Queste sono alcune delle evidenze emerse dall’analisi Agici-Accenture presentata a Milano in occasione del Workshop: “Le utilities nell’era della Generative AI: ottimizzazione, competitività e gestione degli asset” organizzato dalle due società, alla presenza dei top manager delle principali aziende del settore.

"Il mondo dell'energia si trova oggi sulla soglia di una grande trasformazione, quella dell'Intelligenza Artificiale, che potrà rivelarsi decisiva per lo sviluppo di un settore sempre più complesso. La crescente centralità dell'efficienza energetica, delle rinnovabili, dell'economia circolare e della gestione delle acque in Europa e in Italia ha ampliato, rispetto al passato, il perimetro delle attività svolte dalle Utilities. Aprirsi alla rivoluzione dell'IA Generativa sarà quindi funzionale alla gestione di questa complessità, favorendo anche un aumento della produttività delle Utilities. Per questo motivo, con l'incontro di oggi abbiamo voluto dare il nostro contributo al tema, per lanciare lo sguardo su un futuro che è sempre più vicino", ha dichiarato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.

Claudio Arcudi, responsabile dell’Industry Group Energy e utility in Europa di Accenture, ha aggiunto: “La Generative AI rappresenta un fattore trasformativo dirompente anche per il mondo delle Utilities e consentirà a tutti gli attori del mercato di ripensare radicalmente il modo in cui si svolgono processi e modalità di interazione con i consumatori, abilitando soluzioni fino ad oggi inimmaginabili. Pensiamo, infatti, che nel comparto delle Utilities in Italia fino al 40% delle ore lavorate sarà trasformato dalla Gen AI, migliorando la qualità del lavoro delle persone e la produttività attraverso le potenzialità di questa innovativa tecnologia, a beneficio dell’intero Sistema. Vediamo una grande consapevolezza di questa potenzialità all’interno delle aziende Utilities nel mondo: 8 CEO su 10 stanno iniziando a comprendere come utilizzare la Gen AI. È fondamentale, quindi, che le aziende investano in formazione del personale, in modo da cogliere appieno questo importante fattore di competitività”.