Altagamma, presentata l’VIII edizione del Premio Giovani Imprese

Altagamma, al via l’ottava edizione del Premio Giovani Imprese

Giunge all’ottava edizione il Premio Giovani Imprese Altagamma, Believing in the Future nato nel 2015 per identificare le aziende emergenti del lusso italiano e in particolare per valorizzare lo slancio imprenditoriale di chi ha costruito una giovane impresa e ha le caratteristiche per divenire in futuro un marchio eccellente del Made in Italy.

Dalle lampade intelligenti per il benessere psico-fisico al luxury hotel nel cuore delle Alpi a 1.800 m; dall’eccellenza degli yacht calabresi ai materiali per bioedilizia ricavati dagli scarti di lavorazione del riso fino ai nuovi talenti nella moda, nella gioielleria e nell’alimentare. Le 7 categorie del Premio Giovani Imprese riflettono la trasversalità dell’alto di gamma italiano e i premiati rappresentano i potenziali futuri campioni della Fondazione.

Le imprese vincitrici entrano a far parte per un anno di Altagamma e contestualmente avranno la possibilità di partecipare a momenti esclusivi di formazione, networking, business strategy e consulenza grazie ad Altagamma e ai Partner del Premio, Borsa Italiana, ELITE-Gruppo Euronext e SDA Bocconi School of Management, per supportarle nella crescita. Altagamma inoltre intende creare ove possibile un rapporto Mentor-Protégé fra brand Soci e Giovani Imprese all’insegna di un dialogo che beneficia entrambi.