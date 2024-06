ASPI, A8 Milano-Varese: inaugurata la nuova stazione di Lainate\Arese

Gli scatti d'Affari

ASPI, Autostrada A8 Milano-Varese: aperta al traffico la nuova stazione di Lainate\Arese

È stata aperta al traffico la nuova stazione di Lainate/Arese, situata al km 8+200 dell'autostrada A8 Milano-Varese. L'opera, prevista nell'ambito del progetto di Autostrade per l’Italia per la realizzazione della quinta corsia, è stata completata secondo il cronoprogramma concordato con le istituzioni territoriali. Il nuovo svincolo ha visto il ribaltamento del piazzale di esazione, ora situato sul lato opposto dell’autostrada e in posizione speculare rispetto al precedente. Con una larghezza di circa 43 metri, il nuovo casello può ospitare otto piste dedicate al traffico ordinario e una pista, sia in entrata che in uscita, dedicata ai transiti eccezionali, aumentando così la capacità totale rispetto alla precedente stazione.

Nell'ultimo mese, le attività hanno riguardato principalmente l’ultimazione delle nuove rampe di collegamento con il tratto autostradale e l’installazione di 1,5 km di barriere di sicurezza di ultima generazione. Sono stati implementati oltre 650 metri di sistemi fonoassorbenti per limitare l’impatto acustico sul territorio circostante e sono stati installati nuovi impianti per garantire il funzionamento del casello secondo i più recenti standard di Autostrade per l’Italia. Inoltre, sono stati installati nuovi impianti di illuminazione a LED di ultima generazione, è stata dismessa la segnaletica orizzontale e verticale delle attuali rampe provvisorie e sono state realizzate nuove segnaletiche.